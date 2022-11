Tiziano Ferro torna con il nuovo album dal titolo “Il mondo è nostro”, in uscita l’11 novembre 2022. Il disco si apre con “Il paradiso dei bugiardi”, un brano importante e che fa riferimento a un sentimento quasi di rabbia del cantante. Tanti anche i duetti tra cui quelli con Ambra e Sting. Tiziano Ferro intanto prepara anche il prossimo tour: 14 date in ben 11 città italiane.

Tiziano Ferro, nuovo album “Il mondo è nostro”, il tour 2023 con tutte le date e duetto con Ambra

A Tv Sorrisi e Canzoni, in merito al testo del brano “Il paradiso dei bugiardi”, Tiziano Ferro ha raccontato: «Tutto parte da un mio difetto: non so esprimere la rabbia. Quando mi arrabbio, reprimo quel sentimento esplosivo. Faccio il superiore alle polemiche e provo a muovermi in modo elegante. Paga? Forse, ma non per me. La pentola nel mio animo continua a bollire e a farmi stare male. E alla fine vincono loro».

Tiziano Ferro: l’attacco ad alcuni colleghi

Tiziano Ferro nell’intervista fa un appunto ad alcuni colleghi che negli anni hanno collaborato con lui: «In quel brano non me la prendo con una, ma con tante persone. Volevo parlare a chi non ha creduto in me, a chi ha fatto finta di crederci, a chi ha pensato di smontarmi, a chi mi ha ferito nella vita privata e in quella pubblica. Lì dentro c’è una risposta agli attacchi omofobi che ho ricevuto, ai finti amici, ai diffamatori che non ho mai querelato. Mi è capitato di far firmare brani interamente scritti da me… come se li avessimo fatti in due. Pur non avendo fatto nulla, queste persone sono andate in giro a dire che li avevano scritti loro. E io zitto. Poi invece quando ho scritto con Ivano Fossati o Franco Battiato, questi due maestri non volevano che gli riconoscessi nulla per il loro lavoro, ci ho dovuto quasi litigare. Io di “Indietro” ho scritto la musica e due frasi, queste: “Notizia è l’anagramma del mio nome” e “L’amore va veloce e tu stai indietro”, ma Fossati voleva darmi tutto il merito».

Tiziano Ferro: il duetto con Ambra e gli altri artisti

In questo disco ci sono moltissimi duetti sorprendenti: «Sting, Roberto Vecchioni, Caparezza fino a Brunori Sas come autore, tutte persone di cui sono fan. La mia regola è: se ti voglio, non puoi sfuggirmi».

Su come sia nata la collaborazione con Ambra, Ferro dice: «Ho rincorso Ambra moltissimo! Il mio amore per lei è cominciato nel 1993, quando la vidi per la prima volta a “Non è la Rai”. Lei è la nostra Madonna, la nostra Britney Spears. Con la differenza che non ha cantato più. E io, dopo quasi vent’anni in cui lei ha cantato in studio poco o nulla, l’ho convinta a tornarci. Ci siamo conosciuti da uno dei suoi compagni del musical su Battisti, “Emozioni”, ho saputo che Ambra è sempre stata una mia fan. Era il 2001. Così ho voluto conoscerla e quando ci siamo presentati… non ci siamo mai più persi di vista. La nostra storia sembra un film: non si contano le serate insonni in giro in auto per Roma. C’è stato poi un periodo non bellissimo per lei molti anni dopo, dopo la rottura della sua relazione e la fastidiosa speculazione successiva. Una sera in cui era giù di morale le dissi un po’ per scherzo e un po’ no: “Guarda che c’è di peggio nella vita, potrei obbligarti a cantare in un disco per me”. La sua risposta è stata: “Per te farei tutto”. Così anni dopo è nata “Ambra/Tiziano”».

Tiziano Ferro, il tour 2023: Date, città, location e vendita dei biglietti

Sul prossimo tour, Tiziano Ferro dichiara: «Sto lavorando alla scaletta dei concerti e sono nei guai. Una persona che lavora con me in Live Nation, la società che organizza i miei concerti, mi ha detto: “No Tiziano, questa scaletta è troppo lunga!” (ride). Avrei voglia di cantare tutte le mie canzoni, ma mi hanno ricordato che dopo due ore e mezzo in uno stadio scattano le multe per l’orario. Ho dovuto cancellare due volte 14 stadi pieni di gente. Eppure alla fine le richieste di rimborso sono state quasi pari a zero. Ora siamo a 350 mila biglietti venduti: questo per me è un atto d’amore. Non lo dimenticherò mai».

Ecco di seguito le date del tour 2023 di Tiziano Ferro, con le città, le location che ospiteranno i concerti e le date per la vendita dei biglietti:

7 giugno LIGNANO SABBIADORO (UD) Stadio G. Teghil

11 giugno TORINO Stadio Olimpico

15 giugno MILANO Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno MILANO Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno MILANO Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno FIRENZE Stadio Franchi

24 giugno ROMA Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno ROMA Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno NAPOLI Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio BARI Stadio San Nicola

4 luglio MESSINA Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio ANCONA Stadio del Conero

11 luglio MODENA Stadio Braglia

14 luglio PADOVA Stadio Euganeo

Dove comprare i biglietti per il concerto di Tiziano Ferro?

Per chi necessita di ulteriori informazioni si può consultare il sito www.livenation.it e i biglietti si acquistano su ticketone.it, ticketmaster.it o vivaticket.it.