Sono mesi e mesi che si parla di Tina Cipollari. Sono in molti a sottolineare che visto l’operazione “pulizia” di Pier Silvio Berlusconi, l’opinionista di Uomini e Donne, giudicata dai più troppo trash, sarebbe stata fatta fuori. Finalmente è una volta per tutte è arrivata la sua smentita ufficiale. Insomma non solo sarà al suo posto, ma promette che sarà ancor più “pungente” e pronta a togliersi più di un sassolino dalla scarpa nella prossima edizione del programma di Maria De Filippi.

Tina Cipollari Instagram: le parole dell’opinionista di Uomini e Donne

Finalmente è successo. Ora sappiamo la verità. Tina Cipollari su Instagram ha finalmente risposto, dopo mesi e mesi, alle parole di chi la voleva fuori da Uomini e Donne, cacciata, dal ruolo di opinionista perché troppo trash e sopra le righe. La Cipollari, con il suo solito piglio, ha detto: “Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto: ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’ o ‘Tina fuori da Uomini e Donne’ e ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’”.

Tina ha poi aggiunto: “Buon estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvioolevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute“.

Insomma tutte fake news. Non c’è nulla di vero. Tina Cipollari non verrà cacciata da Uomini e Donne. L’opinionista manterrà il suo posto e promette di dar ancora più battaglia.

Nel post comparso nelle Stories di Instagram la Cipollari ha infatti proseguito dicendo: “anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito“.

Insomma Tina è più agguerrita che mai. Viste le premesse, ne vedremo sicuramente delle belle.

Per concludere il post, poi, la Cipollari ha scritto: “Buon estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio“!

La precisazione sul saluto a Pier Silvio Berlusconi

Qualche ora dopo, Tina Cipollari è tornata su Instagram per una doverosa precisazione, mentre sui social impazzavano già i meme per il suo saluto a Pier Silvio Berlusconi.

La Cipollari ha sottolineato che non voleva minimamente mancare di rispetto al patron di Mediaset scrivendo: “Quando scrivo un caro saluto a Piersilvio è proprio in caro saluto. Io non lo conosco, ma l’ho sempre stimato e lo stimo molto e mi dispiace che sia stato sempre tirato in mezzo in questa circostanza immagino che come giusto che sia i suoi pensieri sia personali che professionali siano rivolti altrove”.

Tina ha poi concluso dicendo: “Spero un giorno di poterlo conoscere. Buone vacanze a tutti“.

Chi sarà stato a dirle che la conclusione del post precedente era equivocabile? Chi le avrà detto di smorzare subito ogni polemica mettendo in chiaro le cose? Secondo qualcuno c’è lo zampino di Maria De Filippi.

Anche Giorgio contro Tina: le dure parole

Sono mesi e mesi che le voci sulla cacciata di Tina si susseguono. Oggi, poi, poco prima del post di Tina Cipollari su Instagram, si era diffusa anche una notizia con le dure parole di Giorgio, ex di Gemma Galgani. L’ex cavaliere fiorentino si era permesso di esprimere la sua gioia sulla eventualità che Tina venisse cacciata. Il motivo? A suo dire l’atteggiamento utilizzato in trasmissione era troppo da “bulla”.

Che sia questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha permesso a Tina di prendere in mano il telefono e mettere tutti i detrattori a tacere? Secondo molti le parole di Giorgio che sono circolate nella mattinata di oggi potrebbero essere state la ciliegina sulla torta, il segnale, cioè, che c’era bisogno di un intervento secco e deciso per smentire tutte le falsità degli ultimi tempi.