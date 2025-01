Tina Cipollari si prepara per il debutto nel ruolo di tronista, a Uomini e donne. A dare annuncio della nuova ricerca dell’amore, aperta alla corte dei sentimenti di Maria De Filippi, è ora la stessa opinionista. L’occasione è un videomessaggio condiviso sui profili social del dating-show, che la vamp-bionda registra a grande sorpresa per i telespettatori di Mediaset.

Tina Cipollari verso il ‘nuovo trono’ di Uomini e donne: la svolta

Dopo oltre un ventennio di esperienza televisiva maturata in qualità di opinionista delle cronache rosa di Uomini e donne, al servizio dei troni aperti per la ricerca dell’amore con protagonisti dame, cavalieri e tronisti di ogni generazione, tra under-35 e over, Tina Cipollari si dichiara pronta ad una nuova chance. Così come rende noto il nuovo post diramato dai profili ufficiali di Uomini e donne sui social, la diva bionda cerca il suo cavaliere come erede-tronista e in una nuova versione del “trono”, fatto a misura della sua popolarità.

I requisiti dell’amore ideale

“Allora, sono single ormai da un po’ di tempo –fa sapere Tina, dando annuncio della sua salita al trono di Uomini e donne-, cerco un uomo, l’età è dai 63 anni. Se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80″. Dopo le siffatte premesse, in merito all’uomo ideale traccia, poi, la sua personale descrizione: “Se è un uomo autonomo che non ha bisogno proprio che, insomma, che io lo accudisco da subito -aggiunge, quindi, determinata a riscoprire l’amore-. Se è vedovo è meglio, non credo che possa presentarsi qualcuno simile a quell’età, anche se ha dei figli, l’importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre, diciamo, ecco”.

I requisiti concernenti la posizione economica dell’uomo dei sogni? Per Tina, “lui deve essere non benestante, molto benestante. Ovviamente è un uomo disposto a sposarmi. Non la separazione dei beni”. Insomma, il “principe azzurro” deve essere ricco non solo in termini di patrimonio ed averi materiali, ma anche nobile di animo e che sia disposto ad aprire il cuore ai sentimenti: “Una bella casa in montagna tipo St. Moritz. Diverse case, non so, una casa a New York, una a Londra, Parigi – sottolinea, un uomo che ama viaggiare”. Ma cosa può offrire la Cipollari, come contropartita nel rapporto di coppia?

L’opinionista, in cambio, può donare “la presenza, ovviamente io sono una donna di casa, so cucinare bene -così come fa sapere di sé, candidandosi al titolo di fedele compagna di vita-. Sono una donna molto dolce con l’uomo che mi sa accontentare, che mi dà quello che io desidero”. La futura tronista si direbbe, inoltre, contraria al sentimento della gelosia nella futura relazione con il suo uomo: “Lo lascerei molto libero. Se vuole andare a giocare al golf, magari ha la passione della barca a vela, può andare.– confida all’aspirante uomo dei sogni, per poi aprirsi agli altri requisiti su di lui-. Non do peso all’aspetto. Cioè non ha importanza l’aspetto fisico…”.

Si apre la selezione dei pretendenti

Nel videomessaggio che annuncia il nuovo percorso verso la conquista dell’amore, l’erede al trono di Uomini e donne tiene, poi, a chiarire di tenere molto alla chance del suo trono, maturando la speranza di trovare l’uomo giusto: “Questo è un appello serio, io ora sto ridendo, però per metterle alla prova, la prima volta che vengono qui devono portarmi un regalo – e raccomanda, infine, ogni singolo corteggiatore.

Mi passa il regalo, io capisco se è un uomo… Ah ecco, un’altra cosa, non basta solo ricco, deve essere anche generoso, perché un uomo ricchissimo, poi avaro… Va bene, vediamo chi telefona.