Mixed by Erry arriva in tv: cast e trama del film tratto da una storia vera

Mixed by Erry arriva in tv. Il film, vincitore come miglior commedia dei Nastri d’Argento è ora disponibile in chiaro. Vediamo insieme quando verrà trasmesso, chi fa parte del cast e alcune curiosità.

Mixed by Erry, il film arriva in tv: quando andrà in onda

Mixed by Erry ha conquistato pubblico e critica. Il film del 2023 ha infatti incassato oltre un milione ed è stato diretto da Sydney Sibilia. Dopo essere stato distribuito in streaming su Netflix, arriva ora in chiaro. L’appuntamento è per venerdì 9 maggio 2025 in prima serata, alle 21.20, su Rai2.

Ma di cosa parla Mixed by Erry? La trama è tratta da una storia vera: la pellicola racconta di tre fratelli, Enrico (detto Erry), Peppe e Angelo Frattasio. I tre, partendo da un negozio di Forcella, tra piazza Mercato e piazza del Carmine a Napoli, creano un impero vendendo musicassette contraffatte. Ogni cassetta costava 5 mila lire ma erano molto richieste. La loro particolarità è che riproducevano prima degli altri alcuni brani come quelli appena ascoltati a Sanremo.

Mixed By Erry diventa addirittura la prima etichetta discografica in Italia per introiti e le musicassette vengono vendute anche all’estero. I tre fratelli vengono poi arrestati e le indagini pensano ad una talpa ma alla fine del film verrà svelato come facevano a replicare prima degli altri i brani della kermesse.

Cast e curiosità sul film

il film ha ottenuto diversi Nastri d’Argento come migliore commedia, miglior produzione (Grøenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix), miglior scenografia di Tonino Zera e casting director Francesca Borromeo. La pellicola è stata girata tra Napoli, Roma e Sanremo.

Fanno parte del cast Luigi D’Oriano nel ruolo di Enrico ‘Erry’ Frattasio; Giuseppe Arena (Peppe Frattasio) ed Emanuele Palumbo (Angelo Frattasio). Ci sono anche Francesco Di Leva; Cristiana Dell’Anna; Adriano Pantaleo; Chiara Celotto; Greta Esposito e Fabrizio Gifuni.