Una delle ospiti di Belve durante la quarta puntata andata in onda questa sera, martedì 10 dicembre 2024 su Rai 2, è Tina Cipollari, amatissimo volto di Uomini e Donne, da oltre un decennio alla corte di Maria De Filippi, nel ruolo di opinionista tv. La Cipollari si è accomodata sullo sgabello al centro dello studio per rispondere alle domande anche pungenti della giornalista e conduttrice Tv Francesca Fagnani.

Tina Cipollari ospite a Belve su Rai 2 – Video

Durante l’intervista a Belve, Tina Cipollari parla della sua carriera e del suo ruolo da opinionista in uno dei programmi tv più di successo, ideato e condotto dalla signora della tv Maria De Filippi.

“È un mestiere che ho inventato io, guardando gli altri mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate” – Esordisce Tina Cipollari, ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata in onda questa sera, martedì 10 dicembre, su Rai 2, lo ha detto proprio parlando del mestiere dell’opinionista. Quando la conduttrice le chiede se abbia già individuato una sua possibile erede, la Cipollari dichiara: “Non ci può essere, neanche se mi clonano“.

L’opinionista tv che da anni è uno dei volti più amati di Uomini e Donne, ha poi detto: “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste”. Su di sé ha poi rivelato: “Non mi sento trash, sono popolana, popolare: appartengo al popolo”.

Tina Cipollari e il presunto licenziamento da Mediaset

Francesca Fagnani, durante l’intervista in onda su Rai 2, ha ricordato alla Cipollari un suo post dopo alcune voci su un suo presunto licenziamento con “un caro saluto a Piersilvio”. L’intenzione, come ha confermato Tina, era quella di provocare dopo la sua conferma a Mediaset nonostante le malelingue: “Sì. Un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida. Era invece solo un caro saluto a Piersilvio” che “personalmente non conosco”.

Tina su Gemma a Belve – Video