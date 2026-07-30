Torna l’apputmanto con il “TIM Battiti Live 2026“, il festival musicale più amato dell’estate presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia su Canale 5. Scopriamo gli ospiti e la scaletta dell’ultima puntata di stasera, giovedì 30 luglio 2026, su Canale 5.

Tim Battiti Live 2026 dove lo fanno? Lo show da Trani, Manfredonia e Alberobello

Stasera, giovedì 30 luglio 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con l’ultima puntata del TIM Battiti Live 2026 in prima serata su Canale 5. L’evento musicale dell’estate con protagonisti gli artisti più amati della musica italiana e internazionale saluta i telespettatori con tantissimi ospiti e cantanti. Al timone dell’ultima puntata ritroviamo la regina dell’estate Ilary Blasi, accompagnata quest’anno da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Il gran finale del TIM Battiti Live è da Trani, il comune italiano capoluogo, insieme a Barletta e Andria, della provincia di Barletta-Andria-Trani in Puglia. Una location da sogno che si affaccia sul Mare Adriatico fa da cornice all’ultimo appuntamento di questa stagione anche se lo show musicale sarà arricchito anche da esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia. Questa settimana è la volta di Manfredonia e Alberobello.

Battiti Live 2026 Estate, ospiti e scaletta dell’ultima puntata del 30 luglio 2026

Nell’ultima puntata del “TIM Battiti Live 2026” sul palcoscenico troveremo alcuni dei protagonisti indiscussi dell’estate 2026, cantanti ed artisti che con le loro canzoni sono ai vertici delle classifiche di vendite e streaming. Attenzione: al momento non è ancora stata comunicata la scaletta ufficiale con l’ordine uscita dei cantanti, ma possiamo confermare che durante la serata si esibiranno:

Irama,

Samurai Jay,

Marco Mengoni,

Angelina Mango,

Noemi,

Sayf,

Cristiano Malgioglio,

J-Ax,

Serena Brancale,

Gabry Ponte,

Clara e Sangiovanni,

Baby K,

Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo,

Malika Ayane,

Lorenzo Salvetti,

Mara Sattei,

Enrico Nigiotti,

Rhove,

Gemelli Diversi,

Ludwig,

Cioffi,

Le Vibrazioni,

Eddie Brock.

Anche quest’anno TIM conferma il suo legame con la musica ed è Title Sponsor di uno degli eventi live più amati dell’estate. Con questa iniziativa, l’azienda accende palchi ed emozioni, sottolineando l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi e a superare le distanze proprio come la musica ed i grandi eventi dal vivo.

L’appuntamento con il TIM Battiti Live 2026 è il giovedì in prima serata su Canale 5.