Ad Agosto, su Prime Video, arrivano nuovi interessanti titoli. Anche se siamo nel pieno del periodo estivo infatti, sulla piattaforma non mancheranno alcune novità. Tra film come The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, tratto dall’omonimo romanzo di successo, ma anche serie tv tra cui Sterling Point – l’isola dei segreti, ci saranno un po’ di opere a tenerci compagnia. Di seguito, vi elenchiamo alcuni dei più attesi.

Prime Video: i film e le serie tv più attese di Agosto 2026

Le novità partono dal 5 agosto con Sterling Point- l’isola dei segreti. Questa serie, composta da 8 episodi, segue l’emozionante storia di formazione della diciassettenne Annie Jacobson. Cresciuta a New York City insieme al fratello gemello e all’affettuoso padre adottivo, la sua vita di Annie cambia radicalmente quando eredita l’isola del misterioso nonno in Canada. Lì infatti la giovane conoscerà nuovi amici, vivrà le prime storie d’amore e scoprirà segreti di famiglia mai svelati finora.

Il 12 agosto invece arriva la quarta stagione di Reacher. Tratto da Gone Tomorrow, tredicesimo libro della saga di successo mondiale scritta da Lee Child, questo nuovo capitolo segue una nuova avventura tortuosa e mortale. Quando l’incontro casuale in metropolitana con uno sconosciuto in preda al panico prende una piega tragica, il protagonista Jack Reacher finirà per essere coinvolto in un nuovo gioco inquietante. L’uomo dovrà quindi confrontarsi con nemici spietati, provenienti dai più alti livelli del potere. Composta da 8 episodi, i primi tre verranno rilasciati il 12 agosto. I successivi quattro invece, avranno una cadenza settimanale, con l’ultimo in uscita il 16 settembre.

Il 20 agosto spazio anche al documentario Novak Djokovic: il lupo d’inverno. Questo titolo segue il grande tennista, considerato il più grande di tutti i tempi. L’atleta ha iniziato a giocare sui difficili campi della Serbia per poi diventare il campione più titolato nella storia del tennis maschile. Il documentario mostrerà in anteprima dei momenti inediti, svelando anche i dubbi, i sacrifici e il lavoro per evolversi costantemente che Djokovic ha affrontato nel tempo.

Infine, il 26 agosto arriva il film The Last Sunrise – L’estate delle prime volte. Tratto dall’omonimo romanzo di successo, questo titolo racconta la storia di Ry, una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica, che trascorre l’estate a Maiorca insieme alla madre. Inaspettatamente, la ragazza si innamora di Julián e inizia a godersi appieno la relazione. Il peggioramento delle sue condizioni di salute e alcuni segreti di famiglia a lungo tenuti nascosti minacciano però di rovinare ogni cosa, prima ancora che l’estate finisca.