Temptation Island chiude un’edizione destinata a entrare nella storia recente della televisione italiana. Il gran finale, trasmesso ieri sera su Canale 5, ha confermato il successo del programma prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.
Settimana dopo settimana, il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste è riuscito a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico, diventando il programma televisivo più seguito dell’estate e uno dei fenomeni mediatici più commentati sui social network.
Ascolti Temptation Island 2026: il gran finale supera il 35% di share
La puntata conclusiva di Temptation Island è stata seguita da 4.247.000 telespettatori, ottenendo il 35,5% di share.
Numeri che confermano la forza del format e l’interesse del pubblico per le storie raccontate all’interno del villaggio delle tentazioni.
L’intera edizione ha registrato una media di 3.970.000 spettatori, pari al 31,33% di share. Risultati particolarmente importanti per un programma trasmesso durante il periodo estivo, tradizionalmente caratterizzato da una platea televisiva più ridotta.
Temptation Island fenomeno social: oltre 700 milioni di visualizzazioni
Il successo di Temptation Island non si è limitato alla televisione. I contenuti pubblicati sui profili social ufficiali del programma hanno generato complessivamente oltre 700 milioni di visualizzazioni.
Video, falò di confronto, dichiarazioni dei protagonisti e momenti diventati virali hanno alimentato il dibattito online durante tutta la durata dell’edizione.
Il programma si è quindi confermato un prodotto capace di unire televisione tradizionale, streaming e piattaforme digitali, coinvolgendo pubblici appartenenti a diverse fasce d’età.
Pier Silvio Berlusconi celebra Maria De Filippi e Temptation Island
A commentare i risultati è stato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che si è congratulato con Maria De Filippi e con l’intera squadra del programma.
«I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale».
Secondo Pier Silvio Berlusconi, i risultati ottenuti dal programma dimostrano come la televisione generalista continui a mantenere un ruolo centrale nell’attenzione del pubblico italiano quando propone prodotti capaci di evolversi e rinnovarsi.
«Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell’attenzione del Paese».
Il successo di Temptation Island nell’offerta Mediaset
Pier Silvio Berlusconi ha inserito il risultato di Temptation Island all’interno di una fase particolarmente positiva per l’intera offerta editoriale Mediaset.
Nelle settimane successive ai Mondiali di Calcio, le reti del Gruppo hanno ulteriormente rafforzato la propria leadership, raggiungendo il 42,1% di share nell’intera giornata e il 45,8% di share in prima serata sul totale del pubblico.
«Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati per tutta l’offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale».
Perché Temptation Island ha ottenuto ascolti così alti?
Il successo del programma è legato alla capacità di raccontare relazioni, dubbi e momenti di confronto attraverso un linguaggio semplice e immediato. Le storie delle coppie diventano rapidamente argomento di discussione in televisione, sui social e nelle conversazioni quotidiane.
La conduzione di Filippo Bisciglia, il lavoro produttivo della squadra di Maria De Filippi e la presenza di protagonisti capaci di dividere e appassionare il pubblico hanno trasformato anche questa edizione in un appuntamento televisivo centrale dell’estate italiana.
Con quasi quattro milioni di spettatori medi, più del 31% di share e centinaia di milioni di visualizzazioni digitali, Temptation Island chiude così un’edizione da record e conferma la propria posizione tra i programmi più forti dell’intera offerta Mediaset.