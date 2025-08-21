Dopo alcuni mesi dalla sua uscita cinematografica, avvenuta il 30 aprile 2025 nelle sale italiane, il film Marvel Studios Thunderbolts* approda finalmente su Disney+ il 27 agosto. La pellicola rappresenta una delle ultime avventure ambientate nell’universo MCU, e vede come protagonisti i nuovi Avengers. La squadra, guidata da nomi già noti ai fan, è composta da Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell), scopriamo insieme ulteriori dettagli.

Thunderbolts* arriva su Disney+: data, trama, cast

Thunderbolts* è il 36° film del Marvel Cinematic Universe e l’ultimo della cosiddetta Fase Cinque. Ricco d’azione e adrenalina, la pellicola ha saputo intrattenere gli spettatori anche grazie al suo tono irriverente e ad un umorismo pungente. Il cast stellare ha poi contribuito a rendere alcuni dei momenti davvero toccanti ed emozionanti. Tuttavia, nonostante le recensioni positive da parte della critica cinematografica, il film non ha avuto il successo sperato al botteghino mondiale.

La storia segue una squadra di personaggi dell’universo MCU già conosciuti, questa volta riuniti per affrontare una minaccia più grande di loro. Dopo una serie di drammatici eventi, Yelena, Bucky, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John si sono ritrovati coinvolti in una trappola mortale. A tenere i fili di questo gioco pericoloso c’è Valentina Allegra de Fontaine.

Questo gruppo di emarginati disillusi, che saranno i nuovi Avengers, deve affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con alcuni degli aspetti più oscuri del loro passato.

Riusciranno a mettere da parte rivalità e fragilità interiori? Questa alleanza fragile e disfunzionale finirà per collassare dall’interno o, al contrario, sarà l’occasione per scoprire un nuovo senso di unità e di appartenenza?

Thunderbolts* è prodotto dai Marvel Studios e distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures. Accanto ai personaggi principali, fanno parte del cast anche ci sono anche Lewis Pullman nei panni di Sentry, Geraldine Viswanathan che interpreta Mel e Julia Louis-Dreyfus nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine.