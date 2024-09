Thomas Bocchimpani è pronto per il suo esordio a “Tale e Quale Show” al via da venerdì 20 settembre in prima serata su Raiuno. Saranno settimane particolarmente impegnative per lui che ha già nel curriculum due esperienze importanti: “Io Canto” e “Amici di Maria”.

Thomas Bocchimpani, intervista al concorrente di Tale e Quale Show 2024

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Su questa nuova esperienza, Thomas ha dichiarato: “L’emozione di entrare in questo studio è veramente tanta. Un conto è vederlo da casa e un conto è essere qui, su questo palco. Cercherò di riempirlo con tutta l’emozione e l’energia che serve”. Sul rapporto con le imitazioni, ha ammesso: “Mi ci sono cimentato un mese fa quando ho saputo di avere questa opportunità ma per me è stato sempre un campo inesplorato. Nel contempo penso che sarà molto divertente e interessante per la mia crescita artistica e personale fare questo tipo di percorso”.

Tra i personaggi che vorrebbe imitare, dice, ci sono dei miti, dei punti di riferimento. A spaventarlo la possibilità che debba imitare una donna: “Sarebbe una sfida a livello vocale però accetto qualsiasi sfida”. Con il resto del cast, Thomas è entrato da subito in armonia: “C’è un bel clima. Carlo Conti ha dato energia a tutti noi e sarà bello condividere il palco con lui. Dei giudici non temo nessuno in particolare, sono tutti davvero carini. Naturalmente hanno un ruolo spietato ma io non ho paura delle critiche. Sicuramente Malgioglio è risaputo che sia quello più pungente ma vista la sua esperienza accetto qualsiasi consiglio che possa farmi migliorare”.

Thomas era stato definito sin da piccolo un bambino prodigio. Non è stato difficile però per lui rimanere con i piedi per terra: “Effettivamente ho iniziato questo percorso nella musica molto presto. Ho sempre vissuto tutto questo con grande entusiasmo, per me è stato prima un gioco ma poi è diventato qualcosa di più, un lavoro a cui potermi dedicare quotidianamente e così lo è tutt’oggi”.

La popolarità è esplosa quando partecipò ad Amici nel 2017. In merito a questa esperienza, racconta: “Amici è stata una grandissima scuola, una palestra importante ma anche un trampolino di lancio. Grazie al talent ho potuto pubblicare i miei primi album, ottenere dischi d’oro, fare tour e incontrare i fan”.

Sul rapporto con Maria De Filippi e gli altri ex compagni di avventura di Amici, ha dichiarato: “Sono in contatto sia con la redazione che con i miei ex colleghi e compagni della scuola di Amici. Ovviamente alcuni rapporti si sono mantenuti nel tempo, altri invece si sono persi”.

Nel 2019, Thomas Bocchimpani aveva tentato l’accesso a Sanremo Giovani ma alla finalissima fu stoppato dalla giuria. E per uno strano caso del destino in quella giuria sedeva anche Carlo Conti: “Carlo l’avevo già conosciuto ai Wind Music Awards nel 2017 e fu lui a consegnarmi all’Arena di Verona i miei dischi d’oro. Per me è una grandissima emozione averlo rivisto poi a Sanremo dove mi aveva supportato con il suo entusiasmo”.

Da questa esperienza di Tale e Quale Show, Thomas si aspetta di sorprendere il pubblico: “Voglio mostrare a chi mi ha seguito fino ad ora i colori nuovi della mia personalità”.