Nel gran finale di This Is Me, in onda stasera, mercoledì 4 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà in studio il compagno, padre dei suoi figli e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Durante la puntata, Pier Silvio avrà l’opportunità di esprimere pubblicamente il suo ringraziamento a Maria De Filippi per l’incredibile lavoro svolto, celebrando i record che ha raggiunto e che rimangono imbattuti. L’appuntamento promette di essere un momento di grande emozione e riflessione grazie alla presenza di numerosi ospiti ed ex di Amici di Maria De Filippi. Vediamo tutte le anticipazioni della puntata, l’ultima di This is Me.

Gran Finale per “This Is Me” gli ospiti in studio e i super ospiti di stasera, 4 dicembre

Stasera, mercoledì 4 dicembre, il gran finale di This Is Me promette una serata di grande intrattenimento, con tantissimi di ospiti straordinari che daranno vita a un appuntamento imperdibile per tutti i telespettatori. In studio, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà una serie di volti noti, tra cui artisti, ballerini e personaggi della televisione che hanno conquistato il cuore del pubblico.

Tra gli ospiti in studio, ci saranno Elodie, che ha conquistato il podio della quindicesima edizione di Amici e vinto il premio della critica, ha calcato ben tre volte il prestigioso palco di Sanremo, dove ha anche ricoperto il ruolo di co-conduttrice nella 71ª edizione, insieme ad Amadeus. Nel 2022 fa il suo esordio al cinema con Ti mangio il cuore, ricevendo il premio come attrice rivelazione ai David di Donatello. Oggi è una delle icone della musica pop italiana, con 41 dischi di platino e quasi 3 miliardi di streaming. È stata scelta come unica italiana per partecipare come musa al calendario Pirelli 2025.

Alessandro Cavallo, ballerino di danza classica e finalista di Amici 2021, entra a far parte della prestigiosa compagnia Béjart Ballet Lausanne grazie al talent. Lo scorso anno, Roberto Bolle lo ha invitato a ballare con lui in tre performance al Teatro Arcimboldi di Milano, dimostrando un grande talento.

Mattia Zenzola, straordinario ballerino latinista, ha partecipato due volte ad Amici: nella prima edizione si è infortunato, rinunciando alla fase serale, mentre l’anno successivo ha vinto Amici 22. È stato scelto tra i protagonisti del musical Mare Fuori, diretto da Alessandro Siani.

Alberto Urso, tenore e musicista vincitore di Amici 2018, partecipa al Festival di Sanremo 2020 e si trasferisce negli Stati Uniti per unirsi al gruppo The Tenors, con un tour americano. Da poco è tornato in Italia per proseguire la sua carriera da solista, fondando la sua etichetta discografica.

Enrico Nigiotti, cantautore impegnato e allievo della nona edizione di Amici, da cui si ritira per amore della ballerina Elena D’Amario, ha all’attivo 2 dischi di platino e oltre 250 milioni di streaming. Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo, vincendo nel 2019 il premio Lunezia per il miglior testo.

Sebastian Melo Taveira, oggi ballerino professionista internazionale, è stato ingaggiato dall’Étoile Eleonora Abbagnato per spettacoli nei più grandi teatri di Francia e Italia. Dopo essere stato scelto come ballerino professionista da Amici, vola a Londra e entra nel cast del celebre musical Magic Mike, debuttando nel cinema con Magic Mike-Last Dance, la terza pellicola della saga.

Giulia Pauselli, straordinaria coreografa e ballerina di Amici, si è classificata al secondo posto nella decima edizione del talent e successivamente è stata chiamata a Parigi dal leggendario locale Crazy Horse.

Wax, cantautore finalista di Amici 22, è oggi una promessa della nuova scena musicale italiana. Dustin, ballerino australiano di grande talento, entra nella prestigiosa Alvin Ailey School di New York.

Riki Marcuzzo, vincitore della categoria canto della sedicesima edizione di Amici, ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 e conquistato il pubblico italiano e latino-americano con l’album Mania.

E poi, cinque storici volti di Amici, che hanno contribuito alla crescita artistica dei ragazzi: il maestro Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra e musicista italiano di fama internazionale; Rossella Brescia, coreografa e conduttrice di successo; Kledi Kadiu, ballerino e coreografo, ideatore del Gran Galà “Carla Fracci Mon Amour”; Garrison Rochelle, storico ballerino di numerosi show televisivi, e Alessandra Celentano, insostituibile maître de ballet e docente fin dalla prima edizione di Amici.

Una serata ricca di emozioni, momenti divertenti e tre grandi ospiti musicali: i Pooh, leggendaria band che da quasi 60 anni incanta il pubblico con la sua musica; l’eclettico cantautore Rkomi e l’amata cantante Noemi.

In scena anche questa settimana, con una storica sigla del talent, i Prof Celentano, Cuccarini ed Emanuel Lo, accompagnati dall’irresistibile e intelligente ironia dell’amatissima attrice e conduttrice Geppi Cucciari.