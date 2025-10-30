Ieri sera, durante l’ultima puntata di This is Me, Silvia Toffanin ha regalato al pubblico un momento esilarante insieme al comico Vincenzo De Lucia, che da anni la imita con grande successo. Con l’aiuto di Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia, la conduttrice si è prestata a un divertente “gioco degli specchi” culminato in uno sketch ironico dedicato a Pier Silvio Berlusconi.

Lo sketch tra Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This is Me

Durante il gioco degli specchi, Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia si sono sfidati rispondendo a una serie di domande curiose poste da Alessandro Del Piero e Fiorella Mannoia. Le risposte, rigorosamente ironiche, hanno fatto scoppiare in risate tutto il pubblico in studio.

Il momento più divertente è arrivato quando l’argomento si è spostato su Pier Silvio Berlusconi, compagno storico della conduttrice e amministratore delegato di Mediaset. Con tono scherzoso, Silvia Toffanin ha detto a De Lucia:

“Tu intanto Pier Silvio in cucina non lo trovi”.

Il comico ha replicato ridendo:

“Cucina malissimo”.

A quel punto la Toffanin ha ribattuto con un sorriso:

“Non cucina proprio, un giorno te lo presento”.

La battuta di De Lucia “Eh magari” ha scatenato l’immediata risposta gelosa della conduttrice:

“No!”.

Un siparietto che ha conquistato il pubblico, mostrando ancora una volta il lato più ironico e spontaneo della padrona di casa di Verissimo.

L’ultima puntata di This is Me: ospiti e momenti da ricordare

L’ultimo appuntamento di This is Me è andato in onda ieri sera in prima serata su Canale 5. Silvia Toffanin ha chiuso in bellezza lo show, regalando una serata ricca di emozioni, musica e risate.

Durante la puntata è stato proposto anche un momento dedicato a La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui nei panni di conduttori d’eccezione. Tra i partecipanti al gioco figuravano Il Volo, Gianluigi Buffon e altri ospiti famosi.

Nel corso della serata si sono alternati sul palco Loredana Bertè, Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Fiorella Mannoia e Francesco Cicchella, rendendo l’ultima puntata un vero spettacolo corale.

Il ringraziamento di Silvia Toffanin a Maria De Filippi

A conclusione della puntata, visibilmente emozionata, Silvia Toffanin ha voluto ringraziare il pubblico, la squadra e tutti i protagonisti del programma. Le sue parole finali sono state dedicate a Maria De Filippi, che ha creduto nel progetto fin dall’inizio:

“Il mio grazie più grande va sempre a lei, Maria De Filippi. Ti voglio bene.”

Con questo messaggio affettuoso, la Toffanin ha chiuso This is Me confermandosi una delle conduttrici più amate della televisione italiana, capace di unire eleganza, ironia e autenticità.