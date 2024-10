Oggi nel teatro 8 degli Studi Elios a Roma – ovvero gli studi del Serale di Amici – si è registrata la seconda parte della prima puntata di This is me. Cosa è accaduto nello speciale Amici – Verissimo condotto da Silvia Toffanin? Ecco in esclusiva tutte le informazioni sui duetti, le esibizioni e gli scherzi che vedremo andare in onda in prima serata su Canale 5.

This is me: le anticipazioni della seconda parte della prima puntata

Ieri, 21 ottobre, si è registrata la prima parte della prima puntata di This is me. Come vi abbiamo anticipato vi erano come protagonisti: Petit, Isobel, Marisol, Mida, Giuseppe Gioffrè ed Emma Marrone. Come ospiti, invece: Baby Gang, Fabri Fibra, SLF, Fred De Palma, Ava e Villabanks. Gli ex allievi del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno avuto modo di esibirsi, lasciarsi intervistare da Silvia Toffanin, rivedere momenti salienti del loro percorso nella scuola e della loro carriera, ma anche di scherzare e giocare. Oltre a questi protagonisti vi abbiamo spoilerato inoltre la presenza di un corpo di ballo di professionisti dove abbiamo ritrovato altri ex concorrenti dello talent di Canale 5 ovvero: Alessio Gaudino, Alessio Cavaliere, Talisa, Michele Lanzeroti e Spillo.

Oggi, 22 ottobre, si è registrata, invece, la seconda parte della prima puntata del nuovo programma Mediaset. Protagonisti? La ballerina e professionista d’Amici Elena D’amario, la divertentissima Diana del Bufalo – che abbiamo visto domenica in puntata-, Stash, Irama e Serena Carella. Ospiti? Raf, Ermal Meta, Francesco Cicchella, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ma anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Cosa è successo? Ecco gli spoiler su esibizioni e interviste

Cosa è accaduto? Quali canzoni hanno cantato i vari protagonisti? Quanti e quali duetti vedremo andare in onda?

Irama ha cantato due medley. Uno da solo in cui si è esibito sulle note di Mediterranea, Nera e Tu no. Nel secondo ha cantato Ali e Piccola anima con Ermal Meta . Irama era accompagnato dal corpo di ballo della sua tourneé. Piccolo spoiler? Irama ha annunciato tante novità, tanti progetti in cantiere, sottolineando di avere una gran voglia di annunciarli tutti quanto prima.

ha cantato due medley. Uno da solo in cui si è esibito sulle note di Mediterranea, Nera e Tu no. Nel secondo ha cantato Ali e Piccola anima con . Irama era accompagnato dal corpo di ballo della sua tourneé. Piccolo spoiler? Irama ha annunciato tante novità, tanti progetti in cantiere, sottolineando di avere una gran voglia di annunciarli tutti quanto prima. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ci regaleranno una bellissima esibizione delle loro. In realtà Silvia Toffanin ha mandato in onda una delle prime sigle di Amici e ha fatto sì che venisse ricreata in studio dai vari ballerini presenti e dai due prof della classe di Amici 24. Ad unirsi a loro anche Alessandra Celentano . Quest’ultima si è davvero scatenata.

ci regaleranno una bellissima esibizione delle loro. In realtà Silvia Toffanin ha mandato in onda una delle prime sigle di Amici e ha fatto sì che venisse ricreata in studio dai vari ballerini presenti e dai due prof della classe di Amici 24. Ad unirsi a loro anche . Quest’ultima si è davvero scatenata. Stash ha cantato i suoi successi, ovvero Italodisco e Frida, e una canzone di Raf ovvero Self Control. Ad accompagnare lui e i The Kholor vi erano i ballerini di This is me.

ha cantato i suoi successi, ovvero Italodisco e Frida, e una canzone di Raf ovvero Self Control. Ad accompagnare lui e i The Kholor vi erano i ballerini di This is me. Diana Del Bufalo ha trovato Rudy Zerbi dentro una grande scatola . Si trattava di uno scherzo per ricordare i bei tempi andati quando, la De Bufalo era allieva della scuola ed era pazza del prof di canto. Insomma in questo momento ci sarà sicuramente da ridere a crepapelle!! Diana poi da prova della sua bravura con una esibizione in cui canta e balla. Un pezzo di cabaret.

. Si trattava di uno scherzo per ricordare i bei tempi andati quando, la De Bufalo era allieva della scuola ed era pazza del prof di canto. Insomma in questo momento ci sarà sicuramente da ridere a crepapelle!! Diana poi da prova della sua bravura con una esibizione in cui canta e balla. Un pezzo di cabaret. Francesco Cicchella ha imitato Achille Lauro , ora giudice di X Factor. Stash crede che sia il vero Lauro e poi si accorge che non ci sono i tatuaggi e si accorge che non può essere altro che l’imitatore. Cicchella ha poi tradotto in italiano le canzoni di Michael Jakson.

, ora giudice di X Factor. Stash crede che sia il vero Lauro e poi si accorge che non ci sono i tatuaggi e si accorge che non può essere altro che l’imitatore. Cicchella ha poi tradotto in italiano le canzoni di Michael Jakson. Durante l’intervista ad Elena D’Amario è stato ricordato il maestro Marco Garofalo dove diceva che Elena non era sciolta nel ballo con i ragazzi e che doveva essere più sensuale. Hanno fatto entrare l’ex moglie di Marco per rendere omaggio al coreografo. Elena ha poi ballato sulle note della sigla di The Mask.

è stato dove diceva che Elena non era sciolta nel ballo con i ragazzi e che doveva essere più sensuale. Hanno fatto entrare l’ex moglie di Marco per rendere omaggio al coreografo. Elena ha poi ballato sulle note della sigla di The Mask. Serena nell’intervista ha detto che si è diplomata nella scuola per cui aveva vinto la borsa di studio. Non sentendosi pronta ha chiesto di poter rimanere ed è pertanto rimasta due anni a New York per imparare il più possibile e migliorarsi professionalmente.

Dopo il saluto di Maria – impegnata anche oggi negli studi affianco per la registrazione di Uomini e Donne, Silvia Toffanin ha fatto entrare in studio Irama ed Elena D’Amario. Successivamente, invece, hanno fatto ingresso: Stash, Diana e Serena.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.