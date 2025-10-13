Oggi 13 ottobre negli studi televisivi è stato registrato un altro pezzo di This is me 2025 che presto vedremo andare in onda. La prima puntata verrà trasmessa su Canale 5, in prima serata, mercoledì 15 ottobre. Quali erano gli ospiti? Cosa accadrà? Grazie alle talpe siamo in grado di fornirvi nuovi spoiler. Come la scorsa settimana anche in questa puntata Silvia Toffanin ha incontrato una cantante famosa e molto amata e un calciatore che ha infiammato centinaia e centinaia di tifosi. Non si tratta però del ritorno della Pausini e di Ibra. Ecco tutte le news.

Anticipazioni This is me 2025: gli ospiti che si aggiungono al lungo elenco

Cosa accadrà nelle puntate di This is me 2025? Silvia Toffanin è pronta a condurre la seconda edizione dello show di Canale 5 e a mostrarci numerosi personaggi molto amati dal pubblico italiano. Cantanti, attore, conduttori e sportivi. Tutti si racconteranno nel suo salotto serale tra belle sorprese, giochi divertenti e video celebrativi che ripercorreranno i momenti salienti della carriera di ciascuno di loro.

Dopo una prima edizione incentrata sui protagonisti di Amici di Maria De Filippi, a This is me 2025 come ospiti vi saranno:

Fiorella Mannoia

Alessandro Del Piero

Cosa faranno? Ebbene Fiorella Mannoia canterà ben due canzoni: Mariposa e Combattente. Insieme a Silvia Toffanin ripercorrerà tutta la sua carriera e ricorderà i suoi maggiori successi. Si parlerà del suo impegno nel sociale, dei concerti contro la violenza sulle donne e dei tanti duetti con numerosi artisti di fama nazionale e internazionale.

Contemporaneamente anche Alessandro Del Piero avrà modo di ripercorrere la sua carriera nel mondo del calcio partendo dagli esordi e di raccontare come sia cambiata la sua vita.

Un gioco divertente per i due ospiti

Silvia Toffanin ha proposto ai due ospiti in gioco molto divertente. Tra una smorfia e l’altra dovevano cercare di non ridere. Sia la Mannoia che Del Piero dovevano fare le espressioni che Silvia richiedeva loro davanti ad uno specchio, salvo poi togliere lo specchio e trovarsi faccia a faccia con il rischio di ridere l’uno dell’altra. Peccato però che la Toffanin avesse chiesto loro proprio di cercare in tutti i modi di non farlo. Un espediente divertente che terrà incollati i telespettatori davanti alla tv e aiuterà a conoscere meglio sia la cantante che il grande campione sotto una luce diversa.