È una delle serie di Netflix più attese di fine anno. Si tratta di The Witcher, creata da Lauren Schmidt Hissrich, basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski e conosciuta in tutto il mondo grazie ai numerosi videogiochi ad essa ispirati. La prima stagione, composta da otto episodi, debutta il 20 dicembre su Netflix. La storia ci catapulta in un universo fantasy, in cui l’equilibrio tra esseri umani e creature fantastiche è sempre più precario; è qui che emerge la figura di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri che segue un proprio codice morale. Finché non incontra qualcuno destinato a cambiare il suo destino.

The Witcher: la trama della serie Netflix

Protagonista della storia è Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, che come tutti lotta per trovare il proprio posto in un mondo in equilibrio precario, dove le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Geralt si guadagna da vivere uccidendo mostri a pagamento. Il suo destino sta per cambiare quando incrocerà la strada con quella di una potente maga e una giovane principessa, custode di un pericoloso segreto. I tre si ritroveranno ad attraversare insieme un mondo sempre più instabile.

Netflix ha molta fiducia nel progetto televisivo creato da Lauren Schmidt Hissrich, tanto da aver confermato la produzione di una seconda stagione ancor prima del debutto della serie.

The Witcher: gli attori del cast della serie Netflix

Henry Cavill (il Superman dell’universo cinematografico della DC) veste i panni del solitario cacciatore Geralt, un ruolo costruito su misura per lui. L’attore ha infatti ammesso di essere un fan sfegatato della saga letteraria di Sapkowski, mentre per prepararsi alle scene di guerra si è sottoposto a un duro allenamento fisico. Freya Allan interpreta la misteriosa Principessa Ciri; Anya Chalotra veste i panni della potente maga Yennefer di Vengerberg.

Al cast principale si aggiunge Jodhi May nel ruolo della Regina Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson è il Re Eist Tuirseach; Adam Levy interpreta Mousesack; MyAnna Buring è Tissaia de Vries; Mimi Ndiweni è Fringilla Vigo; Therica Wilson-Read nei panni di Sabrina Glevissig; ed Emma Appleton nel ruolo della Principessa Renfri.