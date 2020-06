Basato sull’omonimo format statunitense in onda sulla NBC, The Wall è stato uno dei programmi Mediaset più apprezzati durante le passate stagioni televisive. Il quiz show condotto da Gerry Scotti ha entusiasmato il pubblico italiano nella fascia preserale, ma è stato trasmesso anche un’unica volta in prime time conquistando una media di 2.208.000 telespettatori pari al 10,13% di share. The Wall sta per tornare su Canale 5, ed ecco la data ufficiale.

The Wall: cos’è, le regole del gioco

Prodotto dal 2017 al 2019, The Wall è un game-show in cui si gioca servendosi di un muro alto 12 metri, composto da 7 botole numerate in ordine crescente che vanno da sinistra verso destra. L’intera parete è ricoperta da pioli e da 15 caselle alla base, nelle quali cadranno delle sfere luminose che ogni concorrente dovrà lanciare dalla botola, sperando che si fermino nella casella con la cifra desiderata. A seconda delle caselle da dove cadranno, la somma accumulata potrà essere alta o bassa.

The Wall si compone di tre round: nel primo, la coppia di concorrenti gioca insieme e risponde a cinque domande; negli ultimi due, si dividono: uno resterà davanti al muro, l’altro andrà in una stanza bianca insonorizzata a cui spetterà il compito di rispondere alle domande, ma non saprà se le risposte date saranno giuste o meno. L’ultima fase di gioco è “Il contratto” in cui il giocatore isolato, ignaro di come sia andato il gioco dell’altro concorrente, dovrà scegliere se accettare o rifiutare la cifra propostagli dal muro.

The Wall: la data del ritorno su Canale 5

The Wall tornerà in onda su Canale 5 dal 27 luglio, ma attenzione: non si tratta di una nuova edizione, bensì verranno proposte le repliche del gioco. Motivo? Lo sappiamo bene: la pandemia del Coronavirus sta limitando sia la presenza del pubblico sia le registrazioni vere e proprie della trasmissioni TV.

Quindi, Avanti un Altro, attualmente trasmesso nel preserale della rete Mediaset, si fermerà per dar spazio a The Wall. Altra novità nel palinsesto riguarda il ritorno di un altro quiz show, Caduta libera, sempre condotto da Gerry Scotti, che andrà in onda dal 31 agosto.