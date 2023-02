Questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, Antonella Clerici è tornata in onda su Rai1 con la quarta puntata dedicata alle Blind Audition della terza edizione di The Voice Senior 2023. Anche stasera, i concorrenti, tutti rigorosamente over 60, si esibiscono davanti a quattro poltrone girate sulle quali sono seduti i quattro coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri.

The Voice Senior 2023: Minnie Minoprio canta “Careless Whisper” | Video

Questa sera a cantare sul palco di The Voice Senior 2023 si è presentata Minnie Minoprio, una grande icona degli anni 70′. Una cantante jazz anglo-italiana con un trascorso da showgirl e attrice, attività, queste ultime, per le quali in Italia è maggiormente nota. La Minoprio ha scritto anche programmi radiofonici per la Rai e testi di canzoni e, successivamente, anche romanzi.

Questa sera sul palco di The Voice Senior 2023 la Minoprio si è esibita sulle note del brano “Careless Whisper” portato al successo da George Michael. A girarsi sono tutti e quattro i quattro giudici. La Minoprio sceglie di andare nella squadra di Clementino.

Video: Minnie Minoprio a The Voice Senior 2023

Dopo l’esibizione Minnie Minoprio durante la puntata di questa sera di The Voice Senior 2023 andata in onda in prima serata su Rai Uno si è anche esibita con Angelo dei Ricchi e Poveri.

Angelo e Minnie Minoprio: un microfono solo e tantissimo divertimento! @iricchiepoveri#TheVoiceSenior pic.twitter.com/xYxhztiEZx — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) February 3, 2023

Le fasi del programma

Il format del programma si successo di Rai1 condotto da Antonella Clerici, anche per questa edizione rimane invariato. La prima fase è caratterizzata dalle Blind Audition, (“audizioni al buio”) in cui i coach, seduti sulla loro poltroncina rossa, avranno la possibilità di scegliere il concorrente, schiacciando il bottone. La seconda fase è quella dei Knockout a cui accederanno i concorrenti più bravi. Arriva poi la fase finale, in cui i cantanti delle varie squadre si sfidano tra loro per arrivare alla finalissima, che incoronerà un solo vincitore.