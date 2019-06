Tutto pronto per la finale di The Voice of Italy 2019. Chi sarà il vincitore del talent show musicale riportato al grande successo di critica e pubblico da Simona Ventura su Rai2? Ecco le anticipazioni della finale che andrà in onda in diretta stasera, martedì 4 giugno 2019 su Rai2.

The Voice 2019 finale: chi vincerà?

Martedì 4 giugno 2019 alle ore 21.05 andrà in onda la finale di The Voice of Italy 2019, condotta da Simona Ventura in diretta su Rai2. Quattro i concorrenti arrivata alla fase finale del gioco. Si tratta di Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, che si esibiranno dal vivo accompagnati per l’occasione da un corpo di ballo e da una band composta da 13 elementi.

La finale si preannuncia una serata all’insegna della grande musica e dello spettacolo con i finalisti pronti ad alternarsi sul palcoscenico allestito presso lo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano. Non mancheranno anche alcuni ospiti: da Arisa a Holly Johnson, da Lizzo a Lost Frequencies, dai Planet Funk a Shaggy.

A deciderà il vincitore di The Voice 2019 sarà il pubblico da casa tramite il televoto. A termine di ogni esibizione, infatti, i 4 finalisti saranno votati in diretta tramite il televoto:

al 894.424 da numero fisso

475.475.0 da mobile

tramite web utilizzando la piattaforma social Instagram.

Per il vincitore di The Voice of Italy 2019 c’è in palio un contratto discografico con la Universal Music Italia e la possibilità di esibirsi il 5 giugno all’Arena di Verona durante la manifestazione musicale di Seat Music Awards 2019.

The Voice 2019 finale: i concorrenti in gara

Quattro i concorrenti arrivati alla fase finale del gioco:

Dominique Chillé Diouf in arte Diablo – 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato – per il Team Morgan;

– 18 anni nato a Roma vive a Cervasca (CN), disoccupato – per il Team Morgan; Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba – 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS) vive a Milano, fundraiser – per il Team Elettra;

– 22 anni, nata a Desenzano del Garda (BS) vive a Milano, fundraiser – per il Team Elettra; Brenda Carolina Lawrence – 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa – per il Team Gué;

– 21 anni, nata a Cremona vive a Pieve d’Olmi (CR), studentessa – per il Team Gué; Carmen Pierri – 16 anni, nata a Salerno vive a Montoro (AV), studentessa – per il Team Gigi.

Chi riuscirà a vincere la sesta edizione del talent show musicale?