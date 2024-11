Tutto pronto per la seconda puntata di The Voice Kids 2024, il talent show musicale dedicato a giovani cantanti condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 22 novembre 2024.

Cresce l’attesa per la seconda puntata di stasera di The Voice Kids 2024, la versione junior del talent show che premia le più belle voci tra i 7 e i 14 anni in onda venerdì 22 novembre alle 21.30 su Rai 1. Padrona di casa Antonella Clerici, mentre in giuria ritroveremo nel ruolo di coach e giudici: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. Spetta a loro durante la fase della Blind Autidions, ossia le Audizioni al buio, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere.

Come funzionano le Blind Autidions dell’edizione 2024? Durante le puntate di “Blind” ciascun coach quest’anno ogni coach potrà avvalersi del “Super Pass” garantendo a un concorrente l’accesso diretto alla finale. Non solo, tra le novità di quest’anno c’è anche il “Super Blocco” con cui impedire a un altro coach di scegliere un concorrente.

STASERA c'è il secondo appuntamento con le Blind Auditions di #TheVoiceKidsIt, non siete pronti alle emozioni che vivrete. Puntuali, alle 21:30 su @RaiUno e @RaiPlay ✌️🎤 pic.twitter.com/aYOWldisEG — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) November 22, 2024

The Voice Kids 2024 concorrenti: prosegue la caccia al talento

Durante la puntata di stasera di The Voice Kids 2024 spazio ancora alla fase delle audizioni al buio per la selezione dei concorrenti. Prosegue la caccia al talento dei giudici Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino che, una volta terminata la fase delle Blind Autidions, dovranno formare una squadra composta da nove concorrenti. Attenzione: alla finale prevista per sabato 20 dicembre 2024 potranno accedere solo tre giovani concorrenti per ogni singolo team.

A decretare il vincitore di The Voice Kids 2024 sarà naturalmente il pubblico. Ricordiamo che il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili le clip di tutte le esibizioni, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti delle puntate.

L’appuntamento con The Voice Kids è il venerdì in prima serata su Rai1.