Ci siamo: The Traitors Italia è pronto al debutto con la prima versione italiana su Prime Video. Il nuovo format intrecciato su alleanze e tradimenti arriva anche in Italia: scopriamo la data di uscita, il cast ufficiale e il format.

The Traitors Italia, quando esce in Italia: la data di uscita su Prime Video

«Fidarsi di qualcuno è normale, fidarsi di tutti è letale». Cresce l’attesa per la prima edizione di The Traitors Italia, il nuovo game show trasmesso su Prime Video dal 30 ottobre 2025. A condurre il nuovo format tra alleanze e tradimenti condotto è Alessia Marcuzzi. In cosa consiste questo format che ha riscosso tantissimo successo all’estero? Un castello, un gruppo di concorrenti e un solo obiettivo: arrivare alla fine senza essere traditi. Il nuovo game show, basato sul format internazionale premiato ai BAFTA e agli Emmy, unisce strategia, intuito e psicologia in un gioco di fiducia e inganno dove nulla è come sembra. Un cast di concorrenti si ritrova all’interno di un antico castello suddivisi in due fazioni: da un lato i Leali e dall’altro i Traditori.

Il compito dei Leali è individuare e “bandire” i Traditori nascosti tra loro. Ma ogni decisione è condivisa… e nessuno può dirsi davvero al sicuro. Tutto cambia con il calare delle tenebre, visto che la notte a decidere chi eliminare dal gioco sono proprio i Traditori. Ai Leali non resta altro che scoprire durante la colazione le scelte dei Traditori.

vi prego facciamo diventare virale questo format #thetraitorsitalia pic.twitter.com/v7Yi4eBWYw — elfo ? (@elfocattivo_) October 6, 2025

The Traitors Italia, il cast ufficiale

Nel corso delle puntate, ne sono previste 6, i concorrenti di The Traitors Italia possono accumulare un montepremi superando delle prove e missioni di squadra. Alcuni possono difendersi con uno scudo, ma attenzione nessuno è al sicuro sempre e rischia di essere messo fuori dal gruppo. Il gran finale sarà un vero e proprio colpo di scena: solo se tutti i finalisti rimasti saranno Leali, il montepremi verrà diviso equamente. In caso contrario, anche un solo Traditore rimasto in gioco porterà via tutto.

Ecco il cast ufficiale di “The traitors Italia”, il nuovo format di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi. Un cast di concorrenti noti e meno noti pronti a mettersi in gioco. Ecco tutti i nomi:

Michela Andreozzi

Paola Barale

Filippo Bisciglia

Giancarlo Commare

Giuseppe Giofrè

Pierluca Mariti

Tess Masazza

Alessandro Orrei

Mariasole Pollio

Raiz

Aurora Ramazzotti

Daniele Resconi

Rocco Tanica

Yoko Yamada

L’appuntamento con la prima edizione di The Traitors Italia 2025 è dal 30 ottobre su Prime Video.