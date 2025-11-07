“The Traitors” è il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi, disponibile con i primi quattro episodi su Prime Video a partire dal 30 ottobre. Gli ultimi due episodi saranno disponibili dal 6 novembre. Il programma, versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios in collaborazione con la Trentino Film Commission. Il reality è stato creato nei Paesi Bassi da IDTV, società del gruppo All3Media: De Verraders, questo il titolo originale, è stato ideato e sviluppato da IDTV e POSVIDEO in collaborazione con RTL Creative Unit. Nel cast tra i concorrenti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Maria Sole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica, Yoko Yamada.

“The Traitors”, intervista esclusiva a Giancarlo Commare, Maria Sole Pollio, Daniele Resconi e Yoko Yamada

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giancarlo Commare, Maria Sole Pollio, Daniele Resconi e Yoko Yamada. Essere attori può essere un vantaggio in questo reality. Per Commare però non lo è stato affatto come ha rivelato ai nostri microfoni: “Mi sono sentito dire spesso che un bravo attore sa mentire ma in questo caso esserlo non mi ha avvantaggiato, anzi. La figata è stata avere in questo caso un set già pronto, non dovevo fare alcuno sforzo di immaginazione, per me è stato un gioco dall’inizio alla fine come quando ero piccolo. E’ stato molto semplice lasciarsi andare alle emozioni”.

Durante una puntata di The Traitors, Daniele si è lasciato andare raccontando della sua difficoltà a relazionarsi con le persone. Per lui però l’emotività non è un punto debole: “E’ sempre stata un punto di forza perché mi ha permesso di vivere le situazioni in modo profondo. Ho giocato ma forse non ho avuto quella parte strategica ma ho fatto semplicemente la mia parte, quella più pura e limpida. Sono contento di quello che ho trasmesso facendo questi pochi giorni che però sono stati belli intensi”.

Chi sicuramente dal primo momento ha avuto intuito è stata Yoko Yamada. Nella vita però non è sempre andata così bene: “Non è l’istinto che mi frega quanto la testa. La parte razionale mi porta ad aspettare, a non avere fretta. Per questo motivo spesso freno anche se ci sono delle volte in cui pur volendo dire di no poi mi ritrovo ad accettare qualcosa che altrimenti non farei”.

I concorrenti hanno dovuto affrontare anche delle prove fisiche. I momenti complicati non sono mancati: “All’inizio quando Alessia ha scelto i traditori è stato difficile perché dovevo prendere le misure con questo ruolo. Ho dovuto bilanciare anche la mia esuberanza, cercando di rimanere me stessa senza tradirmi. I confronti con gli altri soprattutto il primo giorno mi hanno messo in difficoltà ma dopo ho iniziato a divertirmi anche io”, ha detto Maria Sole.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto quale sia il loro rapporto con il tradimento. La prima a rispondere è stata Maria Sole: “Credo che la vita sia perfetta perché poi ti restituisce tutto. Nel mio caso è stato divertente mettermi dall’altra parte ma è stato anche difficile perché sono una persona spontanea, molto dedita all’altro. Per me è stata una bella sfida vestire questi panni. Proprio perché nella vita mi è capitato il contrario sono stata felice di provare questa ebbrezza”. Yoko ha confidato di esserci rimasta male per non essere stata scelta come traditrice mentre Commare, con il sorriso, ammette di aver tradito e di essere stato tradito.