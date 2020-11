The Pack su Prime Video: trama e cast della serie reality

Dodici squadre composte da cani e i loro proprietari si sfida in un’epica avventura intorno al mondo: The Pack è una serie reality pubblicata in esclusiva su Amazon Prime Video che celebre il profondo legame tra uomini e i loro amici a quattro zampe. Il reality show, descritto come il “The Amazing Race con i cani” è condotto dalla sciatrice medaglia d’oro Lindsey Vonn, la sportiva statunitense che ha vinto più premi nella storia del mondo dello sci. Insieme a lei anche la co-conduttrice canina Lucy. The Pack è disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 20 novembre con la prima stagione.

The Pack su Prime Video: di cosa parla la serie reality

L’avventuroso reality si basa su una gara tra dodici coppie composte da cane e padrone, che dovranno sfidarsi in prove divertenti ed emozionanti. Tutte le prove sono state ideate con l’aiuto di una squadra di veterinari professionisti ed esperti di cani certificati che accompagneranno il gruppo nel loro coinvolgente viaggio al fine di assicurarsi che l’esperienza proceda senza pericolosi e in maniera positiva per tutti.

La coppia vincitrice riceverà in premio la cospicua somma di 750.000 dollari, di cui 500.000 che andranno ai vincitori e i 250.000 ad un’organizzazione benefica per animali a loro scelta. Per riuscire a vincere la competizione avventurosa, ciascun team dovrà contare sulla comprensione reciproca tra uomo e animale, capendone i punti di forza e di debolezza, per dimostrare chi ha il legame più forte all’interno del branco.

Durante le riprese il programma ha donato la cifra di 250.000 mila dollari a diversi enti benefici e rifugi per animali in ogni paese visitato. Un atto d’amore per ricompensare i cani e chi li ama in tutto il mondo.

The Pack su Prime Video: la conduttrice Lindsey Vonn

Ex sciatrice olimpionica, Lindsey Vonn si è ritirata dalle competizioni sportive nel 2019. Il programma canino su Prime Video rappresenta la sua prima esperienza come conduttrice, dopo l’uscita del documentario HBO incentrato sulla sua vita e lo sci, sport che ha iniziato a praticare in giovane età. La Vonn vanta un oro olimpico, due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici nelle specialità.