Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la seconda stagione di The Ferragnez, la serie di successo disponibile su Amazon Prime Video. Dopo il seguito pazzesco della prima stagione della serie in Italia e nel resto del mondo, Prime Video, già da diverso tempo, ha deciso di confermare per una seconda stagione la serie che racconta la vita della coppie più amata e seguita dello star system italiano. Ecco la data d’uscita di The Ferragnez 2.

The Ferragnez 2, quando esce la serie di Chiara Ferragni e Fedez su Amazon Prime Video

L’uscita dei nuovi episodi della serie tv The Ferragnez 2, incentrata sulla vita pubblica e privata di Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria, è prevista per il 18 maggio 2023 in più di 240 paesi e sarà prodotta ancora una volta da Banijay Italia per Amazon Studios.

L’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez

In un post condiviso su Instagram Chiara Ferragni e Fedez scrivono: “E’ arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo ( II 18 maggio esce la seconda stagione di #TheFerragnezLaSerie e dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo, tutto su @primevideolT. Sarà un rollercoaster di emozioni”.

Cosa vedremo in The Ferragnez 2: trama

In The Ferragnez 2, continua il racconto di quella che è la vita privata e pubblica dei protagonisti, e vale a dire di Chiara Ferragni e Fedez. Con loro ritroveremo i piccoli Leone e Vittoria, ma anche altri volti che abbiamo imparato a conoscere nella prima stagione della fortunatissima serie tv in onda dal prossimo 18 maggio su Amazon Prime Video.

Nella serie anche un episodio su Sanremo 2023

La serie racconterà anche quella che è stata l’esperienza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023. La Ferragni è stata infatti una delle co-conduttrici del Festival condotto da Amadeus insieme a Gianni Morandi.

Al periodo sanremese è stato dedicato un episodio speciale che arriverà dopo l’estate.

Durante la seconda stagione, verranno sciolti tutti i dubbi sul chiacchieratissimo periodo del Festival, che ha tenuto banco per diverse settimane sui giornali e siti web d’informazione. Scopriremo cosa è realmente successo sul palco del teatro Ariston e dietro le quinte tra i due coniugi dopo il bacio in diretta tv tra Fedez e Rosa Chemical.

Altro periodo che rivedremo nella serie è quello incentrato sulla malattia di Fedez, che lo scorso anno ha preoccupato i milioni di fans in tutto il mondo.