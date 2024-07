La nuova soap turca The Family (Aile) promette grandi colpi di scena. Nelle prossime puntate troveremo Yagmur sotto ai riflettori. Per la giovane donna sarà in arrivo una bellissima notizia, che però verrà presto offuscata da un nuovo pericolo. Yagmur finirà in ospedale, e questo farà preoccupare moltissimo Devin.

The Family, spoiler Turchia: Yagmur scopre di essere incinta

Si aprirà un periodo roseo per Yagmur. La sorella di Devin – dopo essersi salvata da un’aggressione da parte di Sehrat – avrà la possibilità di cantare nel locale dei Soykan. Per lei sarà un momento molto speciale, perché scoprirà anche di aspettare un figlio da Ekrem.

La sua felicità sarà talmente grande, che dimenticherà ogni pericolo e uscirà da sola pur essendo tarda sera. Solo poco tempo prima la giovane donna era stata sorpresa da Sehrat in una strada deserta, ed era riuscita a difendersi dapprima colpendolo con una pietra, e poi accecandolo con uno spray al peperoncino. Yagmur aveva però preferito tenere per sé questa brutta esperienza, e non ne aveva fatto parola neppure con Devin. Per alcuni giorni aveva solo cercato di passare molto tempo in compagnia di Ekrem, sperando che la presenza del compagno al suo fianco facesse desistere Sehrat.

Yagmur in pericolo nelle prossime puntate The Family

Le speranze di Yagmur saranno destinate a svanire nei prossimi episodi The Family. La sorella di Devin infatti dimenticherà di prendere ogni precauzione, e deciderà di far ritorno da sola a casa a tarda sera. La giovane donna commetterà così una leggerezza che rischierà di costarle molto cara.

Serhat non si sarà mai arreso, ma avrà atteso l’occasione più propizia per portare a termine la sua vendetta. E quell’occasione si presenterà proprio la sera del concerto. L’uomo riuscirà a intercettare di nuovo la sorella di Devin in una strada deserta, e si vendicherà di lei.

Serhat inizierà a colpirla con violenza, senza darle il tempo per difendersi. La giovane perderà i sensi. Solo l’arrivo di Cihan riuscirà a evitare il peggio. Accecato dai fari dell’auto del fratello di Aslan, Serhat si darà alla fuga. Cihar soccorrerà la ragazza e chiamerà Devin.

Anticipazioni The Family: Hulya scopre il passato di Yagmur

Nel frattempo Ibrahim telefonerà a Hulya, e le dirà di avere una cosa importante da dirle. La donna si recherà a casa del cognato e scoprirà così che Yagmur era un’escort. La madre di Aslan non perderà tempo, e correrà a mostrare quelle foto in rete che ancora ritraggono la cognata con lo pseudonimo di Hande.

Quando Devin entrerà nella stanza, Aslan nasconderà in fretta le foto, ma Hulya non potrà tacere e rivelerà alla giovane quanto avranno appena scoperto su sua sorella. Devin guarderà la suocera e Aslan con stupore, e resterà in silenzio.

The Family, trame turche: Aslan indaga sull’aggressione di Yagmur

La recente scoperta sul passato di Yagmur metterà l’aggressione subita dalla giovane in una nuova luce. Aslan vorrà vederci chiaro e deciderà di indagare sui motivi che possono aver portato Serhat a volersi vendicare della giovane. Emergerà così che l’uomo la avrà cercata e aggredita perché temeva che lei potesse incastrarlo.

Quando era ancora una escort, la sorella di Devin ha assistito all’omicidio di una donna da parte di Serhat e potrebbe testimoniare contro di lui. L’omicida però ignorerà che la sorella della ragazza – nel frattempo – avrà sposato Aslan Soykan, e di conseguenza ignorerà il pericolo che corre nel mettersi contro un nemico così potente. Aslan non tarderà a mettere a punto un piano per vendicare la cognata. Se Yagmur dovesse perdere il figlio, a seguito di quell’aggressione, la situazione per Serhat potrebbe complicarsi ulteriormente.