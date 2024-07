I nuovi episodi The Family – in onda dal 3 al 9 agosto – promettono molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Yagmur, che verrà aggredita. Cihan la porterà in ospedale. In seguito il colpevole verrà scoperto e per lui si apriranno le porte del carcere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni The Family: il passato di Yagmur

Ekrem e Yagmur annunciano ad Aslan e Devin la loro relazione. Mentre la ragazza si prepara per una serata come cantante al Volta, la nonna di Aslan dà in escandescenze. L’anziana donna afferma di voler tornare a casa sua – dal suo adorato figliolo – e impugna un paio di forbici. Devin deve intervenire per calmarla. Nel frattempo Hulya – grazie all’aiuto di Ibrahim – riesce a scoprire che Yagmur in passato ha lavorato come escort.

Yagmur finisce in ospedale nelle prossime puntate The Family

Yagmur viene aggredita e Cihan la porta in ospedale. Una settimana dopo il pestaggio della ragazza, Aslan è determinato a trovare il colpevole, per fargli pagare l’affronto di aver aggredito una donna della sua famiglia.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza – che si trovavano sul luogo del pestaggio – Iskender riesce a individuare il responsabile dell’aggressore. Si tratta di Sehrat, figlio di Ilyas Koruzade, socio in affari di Aslan. Questa nuova scoperta non ferma Aslan, che inizia a pianificare la sua vendetta.

The Family, spoiler al 9 agosto: Aslan costretto a rivedere il suo piano di vendetta

In seguito l’uomo è costretto a rinunciare ai suoi progetti di farsi giustizia da solo, e accettare controvoglia il consiglio di Devin, che vuole invece che Sehrat venga consegnato alla giustizia, sulla base della testimonianza di Yagmur.

Poco prima di consegnarlo alla polizia tuttavia, Aslan incontra Serhat e gli promette di ucciderlo non appena uscirà di prigione.

Devin intanto cerca di aiutare Yagmur a riprendersi, le sta vicino e la invita a distrarsi accompagnandola in discoteca insieme ad Aslan, ma per la ragazza non è facile lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza.

The Family, cos’altro accade?

Hulya prosegue nel portare avanti la sua lotta personale contro Devin, ma Aslan le ricorda che adesso Devin – e di conseguenza anche Yagmur – fanno parte della famiglia.

Tuttavia il rapporto tra le due sorelle rimane teso. Yagmur rimprovera Devin accusandola di non averla mai davvero ascoltata e di non essersi interessata dei suoi problemi. Solo dopo che quest’ultima viene di nuovo rifiutata dal padre, le cose tra loro sembrano mettersi meglio.

Quando Devin scopre che Sehrat è stato rilasciato in attesa di giudizio va su tutte le furie. La giovane non fa fatica a immaginare che – dietro a questa nuova vicenda – possa celarsi la madre di Aslan.

Cihan – agendo alle spalle di Hulya – si allea con Aslan e lo aiuta a uccidere Serhat. Poi, sempre insieme, escogitano un piano per far credere a Ilyas Koruzade che suo figlio non è morto. Quando Hulya viene a sapere che Serhat è stato ucciso, si spaventa pensando alla possibile reazione di Ilyas.