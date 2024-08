I nuovi episodi The Family – in onda dal 24 al 30 agosto – promettono molti colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Aslan, che dopo aver appreso della gravidanza di Devin, si dirà pronto a cambiare vita per dare alla moglie e al figlio una vita più tranquilla. Soykan convocherà così il fratello maggiore Cihan e gli dirà che – da quel momento – sarà lui a occuparsi degli affari di famiglia. I progetti di Aslan però subiranno una battuta d’arresto quando verrà fuori una sconvolgente verità su Cihan. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni The Family: Aslan diventerà padre

Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler turchi rivelano che Devin scoprirà di aspettare un figlio. La donna non riuscirà a dare subito la notizia al consorte, poiché Aslan sarà troppo occupato nella battaglia contro Ilyas.

Soykan pianificherà una vendetta crudele per liberarsi una volta per tutte dell’uomo, dopo che Ilyas avrà programmato l’attentato al cimitero in cui Cihan ha perso Aysel e il bambino che la donna aspettava da lui, e il suo piano sembrerà perfetto.

Tuttavia ben presto arriverà per Aslan e Devin il momento di confrontarsi, e in questa occasione la donna gli dirà di aspettare un figlio.

Aslan sarà al settimo cielo all’idea di diventare presto padre, ma la donna non nasconderà la sua preoccupazione, visto il costante pericolo a cui la famiglia Soykan è esposta.

Aslan la rassicurerà, e la convincerà ad andare avanti con la gravidanza promettendole che sarà in grado di proteggerla da tutti.

The Family, spoiler al 30 agosto: Aslan pronto a cambiare vita

Tuttavia Soykan non potrà ignorare che la moglie – in un momento così delicato della sua vita – avrà bisogno di serenità. Il suo desiderio di cambiare vita si farà così più forte, e Aslan deciderà di fare una scelta importantissima.

Aslan convocherà il fratello maggiore Cihan e gli comunicherà che – da quel momento in poi – sarà lui a gestire gli affari di famiglia.

“Lascio a te tutto il lavoro” gli dirà Aslan, e nel comunicargli la sua decisione gli consegnerà anche una busta con i risultati del test DNA che riveleranno se Cihan è stato adottato o no.

The Family, cos’altro accade?

In un primo momento il figlio maggiore dei Soykan dimostrerà di non voler conoscere la verità sul suo passato, e strapperà la busta davanti ad Aslan. Una volta rimasto solo però, sarà la curiosità ad avere la meglio. Cihan ricomporrà così il foglio strappato e capirà di aver vissuto nella famiglia che non lo ha messo al mondo.

Per Ekrem arriverà un momento molto importante: dopo il tentativo di suicidio di Yamur si renderà conto di non poter fare a meno di lei.