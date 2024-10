Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 21 al 25 ottobre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Serap Koruzade, che racconterà di essere stata violentata da Yusuf quando era ancora una ragazzina. La confessione della ragazza sconvolgerà Aslan.

Anticipazioni settimanali The Family: Devin e Aslan indagano sulla morte di Ergun

Come è morto Ergun? Devin e Aslan non potranno fare a meno di porsi questa domanda, e anche nel corso dei prossimi episodi i due decideranno di indagare per arrivare alla verità.

I loro sospetti si concentreranno su Hülya, e i due non potranno escludere affatto che la matriarca dei Soykan possa essere coinvolta nell’omicidio. Dopo aver raccolto alcune prove e indizi arriveranno addirittura a ipotizzare che la donna possa essere stata la principale responsabile di quanto accaduto.

Tuttavia Aslan deciderà di “mettere in pausa” per un po’ le sue indagini, per potersi dedicare all’organizzazione dei festeggiamenti per il compleanno di sua nonna. Soykan non potrà certo immaginare che la cena che starà organizzando possa riservargli qualcosa di inatteso.

Festa di compleanno con sorpresa nelle prossime puntate The Family

Il compleanno di Seher riserverà non poche sorprese nei prossimi episodi inediti The Family. Alla riunione di famiglia parteciperanno anche Serap e Cihan, e apparirà subito evidente che i due siano testimoni di un segreto inconfessabile.

L’atteggiamento di Serap nei confronti di tutti i componenti della famiglia Soykan si farà sempre più cupo, e la ragazza si mostrerà irascibile e cupa, fino a quando il motivo del suo malessere non verrà alla luce.

Sarà proprio durante i festeggiamenti che Serap deciderà di rendere pubblico uno spiacevolissimo episodio che ha segnato la sua giovinezza. La donna racconterà alla famiglia Soykan di aver subito delle violenze da Yusuf 16 anni prima. La figlia di Ilyas proseguirà il suo racconto, dicendo che a seguito di quelle violenze aveva anche tentato di suicidarsi.

La sua rivelazione coglierà tutti di sorpresa, e quello che si mostrerà più sconvolto di tutti sarà Aslan.