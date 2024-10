Nuovi colpi di scena ci attendono in The Family 2 (Aile) la prossima settimana. Le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre della soap turca rivelano infatti che Ergun Akin morirà in un incidente d’auto. Non si tratterà però di fatalità: Ergun verrà ucciso, e Devin e Aslan cercheranno di scoprire la verità. Nel frattempo Ilyas confesserà a Serap che Bedri è suo figlio.

Anticipazioni The Family, Ergun muore

Cosa accadrà negli episodi che verranno pubblicati sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre? Devin non vorrà saperne di riallacciare i rapporti con suo padre Ergun, nonostante le pressioni della sorella Yagmur.

Hulya chiederà alla psicologa di prenderla in cura e – nel corso delle sedute – le svelerà alcuni eventi dolorosi della sua vita. Le anticipazioni non rivelano al momento ulteriori dettagli sui segreti che la matriarca dei Soykan condividerà con Devin.

Nel frattempo Ergun finirà nei guai, e rischierà di finire in prigione. L’uomo si ubriacherà e rifletterà sul rapporto complicato che si è venuto a creare con le figlie. Il dottore chiederà aiuto a Hulya per risolvere i suoi problemi.

In seguito Ergun Akin morirà in quello che apparentemente sembrerà un incidente d’auto. Le indagini riveleranno però che si tratterà di omicidio, visto che i periti arriveranno alla conclusione che i freni della sua auto siano stati manomessi.

Il dottor Akin sarà quindi stato ucciso, e Aslan e Devin inizieranno a indagare per scoprire chi sia il mandante di questo orribile crimine.

The Family 2, spoiler al 18 ottobre

Nel corso della settimana ci sarà spazio anche per le vicende di Ilyas Koruzade, che confesserà a Serap che Bedri è suo figlio, frutto della relazione avuta in passato con Nedret Soykan.

Nel frattempo Aslan cercherà di sbarazzarsi della presenza “scomoda” di Bedri al porto, consapevole del fatto che la vicinanza di suo cugino rappresenti un intralcio per i suoi affari.