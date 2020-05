La musica prende vita in The Eddy, miniserie di Netflix ambientata in una Parigi moderna e vibrante. I primi due episodi (in totale sono otto) sono stati diretti da Damien Chazelle, regista dell’acclamato La La Land. La storia, narrata in tre lingue (inglese, francese e arabo) è incentrata su un ex pianista jazz che deve gestire i problemi economici legati a The Eddy, locale di cui è il proprietario. A complicare le cose, l’arrivo della figlia adolescente che gli sconvolgerà la vita. Consigliata per chi ama la musica, in particolare il jazz, ma anche ai fan di Chazelle avranno pane per i loro denti. Le canzoni originali sono firmate dall’autore Glen Ballard. La prima stagione è disponibile dall’8 maggio.

The Eddy su Netflix: la trama della serie Tv

Creata da Jack Thorne, la storia segue le vicende di Elliot Udo, proprietario di un jazz club parigino. Il locale, chiamato The Eddy, sta attraversando un periodo di grande difficoltà e la sua gestione è in pericolo a causa degli affari poco puliti del socio di Elliot, Farid. Come se non bastasse, la figlia adolescente Julie ritorna nella sua vita sconvolgendo anche la relazione con la cantante Maja. Poi, una tragedia sconvolge la vita di Elliot, trovandosi a fare i conti con qualcosa di inaspettato.

Nel corso degli otto episodi si susseguono anche le storie di altri personaggi: da Julie, che cerca di ambientarsi alla sua nuova vita a Parigi col padre, a quella di Amira, Jude e Maja, la quale riceverà un’offerta ambiziosa che potrebbe svoltare la sua carriera. I titoli degli episodi hanno la particolarità di avere il nome di sette personaggi della serie, ad eccezione del finale di stagione, che porta il titolo del locale.

The Eddy: cast e personaggi della serie Tv

André Holland (apparso nel film premio Oscar, Moonlight) interpreta il protagonista Elliot Udo; Joanna Kulig interpreta Maja; Amandla Stenberg è la figlia di Elliot, Julie; Leïla Bekhti interpreta Amira; Tahar Rahim è il socio di Elliot, Farid; Benjamin Biolay interpreta Franck Levy; e Melissa George veste i panni di Alison, madre di Julie ed ex moglie di Elliot.