Stasera, lunedì 28 aprile 2025, va in onda la seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A discutere delle dinamiche dei concorrenti e di quanto successo negli ultimi giorni gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.

The Couple stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata del 28 aprile 2025

Questa sera, lunedì 28 aprile 2025, dalle ore 21.34, torna The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Dopo la puntata del debutto il programma entra nel vivo con la seconda puntata e le prime eliminazioni. Otto le coppie in gara che dovranno sfidarsi tra prove di abilità, memoria e coraggio per raggiungere l’obiettivo finale: il montepremi record da 1 milione di euro. Dopo lo stop forzato della scorsa settimana per la morte di Papa Francesco, Ilary Blasi torna in diretta per raccontare quanto successo nelle ultime due settimane. La tensione comincia a farsi sentire nella casa: Manila Nazzaro è scoppiata in lacrime dopo che Benedicta Boccoli ha assaggiato un pezzo della sua pastiera. Una reazione che ha diviso il web tra favorevoli e contrari.

Non solo nella casa sembra essere nata una forte simpatia tra Thais e Danilo; i due hanno legato sin dall’inizio e non hanno fatto mistero di essere incuriositi l’uno dall’altra. Che stia per nascere un amore? Intanto durante il gioco ‘Obbligo e verità”, Antonino e Danilo si sono baciati per scelta di Irma che, in un momento di confessione, ha ammesso di non fidarsi affatto dell’ex di Belen Rodriguez. Anche Pierangelo non si fida di Antonino, ma non finisce qui visto che il make up artist è stato ripreso da Thais per schiamazzi notturni. Infine Jasmine Carrisi ha avuto un crollo emotivo scoppiando in lacrime nella casa. Cosa succederà?

The Couple – Una vittoria per due, eliminati e nomination del 28 aprile 2025. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della terza puntata di The Couple – Una vittoria per due scopriremo anche il verdetto del televoto. Durante la scorsa puntata del nuovo reality show di Canale 5 ci sono state le nomination che hanno visto tra i più nominati le coppie formate da Jasmine e Pierangelo e Thais e Helena.

Chi vuoi salvare tra le coppie Jasmine e Pierangelo e Thais e Helena? Alla chiusura del televoto la coppia meno votata sarà definitivamente eliminata dal gioco.

The Couple – Una vittoria per due, dove seguirlo in tv e streaming

The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5. Non solo, proprio come per il Grande Fratello, il programma è disponibile in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

La diretta 24 ore su 24 è disponibile su Mediaset Extra. Da segnalare anche le finestre quotidiana su La5 con collegamenti Live, mentre su Canale 5 e Italia 1 con gli aggiornamenti quotidiani.