Intervista esclusiva a Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island

Georgette, com’è nato il progetto Chromosfera?

Chromosfera nasce da una voglia di lanciare un messaggio importante al mondo ed è quello di abbattere la barriera dei pregiudizi. Sui social c’è una costante ostentazione della perfezione, tramite l’arte volevo far capire che si può stare bene nella propria imperfezione e che non è necessario essere perfetti. L’arte è stata un escamotage e ho deciso di sfruttarla perché arriva anche a chi non la comprende fino in fondo. Se mi fossi messa con un microfono in piazza probabilmente non avrei raggiunto lo stesso risultato. Ora per l’estate mi fermerò per un po’ ma poi in autunno ripartirò. Voglio puntare anche all’estero.

Quanto ha influito la tua storia personale sulla costruzione di questo progetto?

Ha influito tantissimo. Ho avuto una vita molto difficile, mi sono sempre vergognata ma poi ho capito che non dovevo farlo. Pur con tutti i problemi, sorrido alla vita. Per questo ho voluto abbracciare la mia community per fargli capire che l’apparenza non conta nulla ma che è importante ciò che si è dentro.

Nel 2016 hai partecipato a Temptation Island. Che ricordi hai di quell’esperienza?

Ricordo ancora le lacrime, i pianti disperati. Per me Temptation Island non è stata quell’esperienza che ho vissuto lì ma il dopo perché quando torni a casa hai modo di rivivere tutto quello che è stato. Se sei una coppia solida allora riesci a superare le difficoltà altrimenti non hai speranza. E’ stata un’esperienza forte e a chi pensa di partecipare perché è un gioco dico di fare attenzione perché non è così.

Ad oggi, rispetto alla tua edizione, vedi dei cambiamenti anche rispetto alle coppie che partecipano?

Assolutamente sì, è un po’ come il Grande Fratello in cui le prime edizioni sono state le più genuine. Noi abbiamo fatto questa esperienza con ingenuità, all’inizio non capivamo bene. Mi ricordo ancora che quando sono uscita dal programma, un giorno mentre ero a fare la spesa si è bloccato il centro commerciale. Non avevamo aspettative mentre oggi ho la sensazione che chi partecipa lo fa proprio avendo delle aspettative diverse. Le coppie non sono naturali ma costruite.

E’ un programma che è cresciuto sempre più negli ascolti, è diventato un vero e proprio fenomeno tv. Come te lo spieghi?

Quando abbiamo partecipato noi non c’era l’interazione che c’è oggi sui social. Adesso funziona tutto intorno ai meme, alle ricondivisioni e questo contribuisce ad alzare l’hype intorno al programma. Credo comunque che la gente abbia bisogno di leggerezza, di impersonificarsi nei personaggi che vede e sicuramente i social hanno aiutato tanto.

Intanto Filippo Bisciglia è stato incoronato una specie di terapeuta delle coppie.

Filippo ha un ruolo molto importante, lui partecipa attivamente anche dietro le quinte. E’ diventato con il tempo il Cupido di Temptation. Riesce ad essere rassicurante, è il programma giusto per lui.

Se ad oggi ti proponessero altri reality, accetteresti?

Assolutamente no, sono troppo schietta, vera, sincera e so già che uscirebbe fuori qualcosa di me che non corrisponderebbe a quella che sono.

Nel 2018 hai ricevuto la diagnosi della sclerosi multipla. Quanto è difficile convivere con la malattia?

E’ molto difficile anche perché mi hanno diagnosticato una forma molto aggressiva. Però oggi cerco di tenere sempre l’umore alto. E’ una malattia che tende a causare depressioni importanti. Quando mi sento abbattuto penso a com’ero e a come sono oggi. Tutte le volte in cui mi capita di stare male ripenso al periodo in cui stavo sulla sedia a rotelle quando non avevo la forza neanche di alzare la testa. Oggi invece che posso camminare, truccarmi, pettinarmi penso solo positivo.

Poi però è arrivata Sole. Come ti ha cambiata la maternità?

Sole è la mia rivalsa nei confronti della vita, è il mio tutto. Mi ha completamente cambiata, sono una donna diversa. Per lei darei la vita domani. Mi sento invincibile grazie a lei, so che posso farcela in tutto. Sole è nata in un momento della vita in cui avevo zero possibilità.

Ad un mese di vita Sole aveva un suo profilo Instagram. Oggi si discute molto della pratica di postare foto di minori sui social.

Quando Sole è nata ho vissuto un turbinio di emozioni, avevo voglia di gridarlo al mondo. Ho aperto questo profilo che è durato dalla mattina alla sera nel senso che poi non ho più pubblicato nulla. All’inizio la pagina era seguita da tantissimi followers, poi ho smesso di postare perché inconsciamente ho pensato che se voleva lo avrebbe fatto lei da grande. Per me non è una mancanza di rispetto ma una condivisione della mia vita e c’è anche lei in parte minore. Mi accorgo che intorno a tutto questo c’è una bufera ma poi penso che ci sono alcune pubblicità in cui ci sono immagini di bambini. Credo che un genitore percepisca cosa è giusto e cosa è sbagliato anche se anche io devo capire ancora quale sia strada da seguire. All’inizio sono stata criticata per questa scelta ma non mi sono lasciata abbattere. Non mi lascio condizionare dai giudizi degli altri, se credo che qualcosa sia giusto vado avanti per la mia strada.

Prossimi obiettivi?

Stare bene ed essere felice. In televisione mi piacerebbe fare un programma attinente al mondo della moda. Mi vedo anche nelle vesti di giudice.