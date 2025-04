Lunedì 7 aprile debutta, su Canale 5, The Couple, il nuovo show condotto da Ilary Blasi. Anche in questo caso il pubblico avrà un ruolo centrale grazie alle votazioni. Tuttavia, dopo i problemi riscontrati con il televoto di Grande Fratello – Mediaset ha deciso che per The Couple si potrà votare esclusivamente via SMS. Ecco di seguito il regolamento completo.

Regolamento televoto di The Couple: sistema anti fandom

Secondo quanto riportato nel regolamento del televoto di The Couple, i telespettatori potranno esprimere la loro preferenza esclusivamente tramite SMS, e solo una volta per ogni utenza. Una scelta che appare come la più immediata e concreta per limitare gli eccessi di certi utenti che, negli ultimi mesi, hanno fatto di tutto per manipolare i voti al Grande Fratello.

Il regolamento del televoto di The Couple

“Il Servizio di televoto è erogato tramite: telefonia mobile dagli operatori “TIM”, “Vodafone” “WIND3”, “Poste Mobile”‘, “Iliad”, COOP, HO, Kena e “Very Mobile”, La gestione operativa del Servizio di Televoto è effettuata da RTI S.p.A. e potrà avvalersi di società terza specializzata, ai fini dell’elaborazione informatica, dei dati ricevuti attraverso i singoli canali di voto. Il Servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli utenti maggiorenni. Al fine del conteggio dei voti totali, saranno accumulati tutti i voti pervenuti da tutti gli operatori telefonici che daranno luogo ai risultati delle votazioni.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra i concorrenti in gara indicando, a seconda di quanto richiesto, la coppia/codice abbinato prescelto oppure si/no. Il maggior numero di voti ottenuti tramite televoto indicherà la coppia prescelta per entrare nel programma, la coppia eliminata tra quelle in nomination oppure quella preferita. Con la medesima logica, verrà individuato anche il risultato di ogni possibile ulteriore televoto proposto dalla produzione TV.

In caso di parità, la Produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il risultato finale (ad esempio: aprire un’ulteriore sessione di televoto; rimandare alla puntata successiva; sottoporre le coppie ad ulteriori prove etc.).

Il servizio di televoto ha natura personale, è vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettano l’invio massivo di voti da utenze che forniscano servizi di call center o sistemi che permettano l’invio massivo automatizzato di voti.

Il servizio di televoto è strettamente connesso al programma televisivo “The Couple”, sicché, in ipotesi di interruzione o sospensione del programma stesso cesserà contestualmente l’erogazione del servizio e non sarà più consentito accedervi; gli utenti che hanno partecipato alle sessioni di televoto concluse prima dell’interruzione/sospensione del programma televisivo non avranno diritto al rimborso delle somme spese per l’acquisto del servizio.

Il Servizio di Televoto da Telefono mobile di ” The Couple* (Servizio) consente a chi invia un SMS verso la numerazione dedicata 477.000.4, di votare uno tra i concorrenti, a seconda dei televoti via via proposti”.

Il messaggio è chiaro

Questo è il regolamento ufficiale del televoto di The Couple, il nuovo programma di Canale 5. Come si legge, il voto sarà consentito solo tramite SMS da utenze mobili appartenenti ai principali operatori italiani, e sarà strettamente personale: ogni tentativo di invio massivo o automatizzato verrà invalidato.

Una decisione chiara e netta, che sembra rispondere direttamente alle problematiche legate al televoto del Grande Fratello, dove bot, VPN e metodi poco trasparenti avevano messo in discussione la correttezza delle votazioni. Limitare il voto a un solo SMS per utenza e vietare sistemi automatizzati è senza dubbio la misura più efficace — e forse l’unica realmente attuabile — per ripristinare la credibilità del televoto e dare un segnale forte a chi, per troppa passione o per secondi fini, ha provato a piegare le regole del gioco.

Il messaggio è chiaro: questa volta il televoto vuole essere davvero popolare, ma nel senso giusto del termine.