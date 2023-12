Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 2 all’8 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo alla morte di Mujgan. Il piccolo Kerem Ali resterà così orfano di entrambi i genitori e Fikret – devastato dal dolore per la morte della sua amata – deciderà di dedicarsi completamente al bambino e deporre l’ascia di guerra contro lo Yaman. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova che – dallo scorso 5 novembre – ci tiene compagnia anche la domenica, con tre puntate nel prime time di Canale 5.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 2 all’8 dicembre 2023

Demir non riesce ad accettare il fatto che il presunto fratellastro possa essere stato scarcerato, e si reca dal procuratore per informarlo che – qualora non vengano presi provvedimenti adeguati – è pronto a farsi giustizia da solo.

Nel frattempo Mujgan scopre della relazione tra Fikret e Umit e discute con lui. Per vendicarsi dell’amica, la dottoressa intende mostrare a Züleyha le foto che ritraggono la collega insieme allo Yaman. Züleyha scopre così il tradimento di Demir e decide di vendere le sue quote della Adnan Yaman Holding e andarsene per sempre da Cukurova con i suoi figli. La Altun vuole trasferirsi a Cipro con i figli e chiedere il divorzio.

Cetin e Gulten la aiutano a organizzare la partenza e – quando Demir scopre da Sevda che Züleyha sta per partire – prova a raggiungerla per darle spiegazioni, ma è troppo tardi.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler all’8 dicembre: Mujgan lascia Cukurova

Fikret e Umit si incontrano segretamente e decidono di riprendere il loro sodalizio per vendicarsi di Demir. Mujgan – che ha seguito di nascosto l’uomo – osserva l’incontro e decide di accettare l’offerta del Dottor Metin e di trasferirsi a Istanbul con Kerem Ali.

Mujgan presenta così le sue dimissioni, decisa a iniziare una nuova vita lontano da Cukurova insieme a Kerem Ali. Fikret si reca a casa sua per chiederle di sposarlo, ma lei è già salita su un aereo diretta a Istanbul, per occuparsi del trasloco. Fekeli prova a consolare Fikret, dicendogli che potrà darle l’anello quando la donna rientrerà.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Mujgan muore in un incidente aereo

Fikret chiede a Fekeli e Lutfiye la mano di Mujgan e il loro appoggio. La discussione viene interrotta da un comunicato radio improvviso: l’aereo sul quale viaggiava Mujgan è precipitato!

La notizia della sua morte getta tutti nello sconforto, in particolare Fikret che si sente in colpa per aver preferito all’amore di lei la vendetta sullo Yaman.

Spoiler fino all’8 dicembre: cos’altro accade?

Sevda è in pena per Umit, ricoverata in ospedale. Nel tentativo di ricucire i rapporti con la figlia la chiama, ma la sua telefonata viene ascoltata da Sermin. La donna intuisce che tra Sevda e Umit c’è un rapporto molto più profondo di quello dichiarato e informa Fusun.

Più tardi Sermin trova un documento che conferma i suoi sospetti: Sevda è in realtà Fatma Odzen, madre di Ayla, che è il vero nome di Umit.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.