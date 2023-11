Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 18 al 24 novembre 2023 ci svelano che la felicità ritrovata tra Demir e Züleyha sarà in pericolo. Fikret e Umit infatti continueranno a tramare per distruggere l’armonia familiare della coppia. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova che – dallo scorso 5 novembre – ci tiene compagnia anche la domenica, con tre puntate nel prime time di Canale 5.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 18 al 24 novembre 2023

Fikret e Umit non riusciranno a sopportare la felicità di Demir e Züleyha e faranno di tutto per separarli. A villa Yaman si festeggerà il compleanno di Adnan, e gli invitati saranno tutti allegri. Quando però alla festa si presenterà Umit, Demir non riuscirà a nascondere il suo nervosismo. Lo Yaman temerà infatti che la dottoressa riveli alla moglie la loro relazione passata. Demir annuncerà a tutti che il regalo per Adnan sarà quello di dare al figlio il nome del suo vero padre.

Mentre alla villa saranno tutti emozionati per la festa di compleanno di Adnan, Gaffur vagherà per la città alla ricerca di cibo e di un tetto sotto il quale trascorrere la notte. Si rifugerà nella stalla di villa Yaman, addormentandosi subito in preda alla fame, ignaro che un grosso pericolo incomba su di lui. Fikret – approfittando del buio – appiccherà il fuoco alla stalla pensando che dentro non vi sia nessuno. Gaffur si sveglierà appena in tempo per salvare la casa dalle fiamme.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 24 novembre: un piano astuto

Il giorno dopo l’incendio Fekeli e Demir si incontreranno per strada, ed inizieranno a litigare sempre più animatamente. Il diverbio tra i due avrà un epilogo triste, e Fekeli resterà a terra. La notizia dell’aggressione di Demir a Fekeli si diffonderà rapidamente, sconvolgendo Züleyha, Umit e Fikret. Quest’ultimo si dirigerà a casa dello zio dove troverà anche Demir ad attenderlo.

Fikret non sarà però disposto a sotterrare l’ascia di guerra a meno che Demir non renda pubblico quanto fatto da suo padre, Adnan Yaman. Anche Mujgan incontrerà Fikret, e scoprirà così che non è mai partito per la Germania. Fikret aggredirà Umit e le dirà che non è disposto a fermarsi senza aver ottenuto la sua vendetta. Nel frattempo Demir e Fekeli passeggeranno insieme per le strade della città, dimostrando a tutti la loro alleanza.

Umit rivelerà a Sevda di essere sua figlia. Davanti a questa notizia Sevda avrà un infarto. Nel frattempo Sermin si impossesserà di una lettera dell’ex marito Sabahattin – indirizzata a Umit – e leggendola scoprirà che il suo nome è Ayla, lo stesso che Sevda pronuncierà durante il delirio.

Terra Amara, anticipazioni straniere

Nelle prossime puntate Terra Amara assisteremo al matrimonio tra Rasit e Fadik. Il ricevimento verrà però interrotto dall’arrivo di una donna, che affermerà di essere la vera moglie dello sposo. Tra lo sgomento generale Rasit verrà allontanato da Demir e Gaffur, che gli intimeranno di non farsi vedere mai più.

Durante la festa di matrimonio, Züeyha rivelerà a Sermin di aspettare un figlio. Sermin lo rivelerà a Fusun, senza accorgersi che la loro conversazione sarà intercettata da Mujgan, che correrà a riferirlo a Umit. La dottoressa sarà furiosa e inizierà a pensare di rivelare a Züleyha quello che c’è stato tra lei e Demir.

Lungo la strada però Umit si imbatterà proprio nella Altun, ferita gravemente a causa di un incidente. Dopo un primo momento di incertezza, Umit la porterà in ospedale, dove verrà operata d’urgenza. L’intervento salverà Züleyha ma non riuscirà a salvare anche il bambino che la donna portava in grembo.

Spoiler fino al 24 novembre: cos’altro accade?

Fekeli verrà a sapere che l’incidente di Züleyha potrebbe essere stato causato da qualcuno, e pensa subito che il colpevole possa essere Fikret. L’uomo denuncerà così il nipote, anche per proteggerlo dall’inevitabile furia di Demir. Fikret verrà liberato perché ritenuto estraneo all’incidente, ma sarà furioso con lo zio che lo avrà denunciato. Gli dirà di non considerarsi più suo nipote.

Umit andrà a trovare Züleyha per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma Demir – infastidito dalle continue visite dell’ex amante – le intimerà di uscire dalle loro vite. Invano anche Sevda cercherà di convincere la figlia a dimenticare lo Yaman: Umit le dirà che – se non la aiuterà a distruggere il loro matrimonio – non la rivedrà mai più.

La donna quindi – seppur a malincuore – inizierà a insinuare in Demir il dubbio che la moglie possa essere ancora legata al ricordo di Yilmaz. Riuscirà a “infrangere” la serenità dello Yaman, sfruttando la sua gelosia per l’uomo che – per lungo tempo – è stato il suo rivale in amore?

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.