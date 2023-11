Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 4 al 10 novembre 2023 ci svelano che tra lo Yaman e la bella Altun si accende di nuovo la passione. I due vorranno “siglare” il loro amore sposandosi nuovamente. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 4 al 10 novembre 2023

Tra Züleyha e Demir si riaccende la fiamma della passione e i due si dichiarano pronti a darsi una seconda chance, unendosi nuovamente in matrimonio. Demir si scusa con Züleyha per averla fatta soffrire in passato e per il modo in cui l’ha costretta a sposarlo, confermando di essere cambiato e di volersi impegnare per provare a farla felice. La Altun scopre di provare dei sentimenti per il padre di sua figlia Leyla.

Lo Yaman chiede a Züleyha di diventare nuovamente sua moglie: vuole sposarla al più presto. La proposta di nozze lascia senza parole la Altun, che tuttavia decide di accettare e lasciarsi il passato alle spalle.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

A Cukurova arriva Lutfiye – la zia di Fikret – chiamata da Fekeli per cercare di far ragionare il nipote. L’uomo vuole convincere il ragazzo a desistere dal mettere in atto quei desideri di vendetta che lo animano, e rinunciare a vendicarsi su Demir per tutto il male che ha dovuto subire a causa di suo padre Adnan Yaman.

Luftiye cerca di dissuadere il ragazzo. Fekeli capisce che la presenza della donna è fondamentale per riuscire ad evitare altri spargimenti di sangue e la invita a prolungare il suo soggiorno a Cukurova.

Spoiler fino al 10 novembre: cos’altro accade?

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che – a partire dal 5 novembre – la soap ci terrà compagnia anche nel prime time domenicale.