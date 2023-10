Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2023 ci svelano che Demir lascerà a bocca aperta Umit – quando le dirà di essere pronto a divorziare da Züleyha per vivere al suo fianco – ma poi qualcosa potrebbe spingerlo a ripensarci. Scopriamo insieme cosa accadrà nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 28 ottobre al 3 novembre 2023

Un weekend romantico per Demir e Umit si trasformerà in un sogno per la dottoressa, nel momento in cui lo Yaman si dichiarerà pronto a chiedere il divorzio a Züleyha appena tornati a Cukurova, per andare a vivere con lei. Purtroppo per la dottoressa però, questo sogno avrà breve durata, e presto le cose prenderanno una piega ben diversa.

Züleyha deciderà di pedinare Fikret, dopo averlo visto nei pressi dell’azienda Yaman. Purtroppo per lei però si troverà a dover fare i conti con un imprevisto quando un misterioso bandito le ruberà l’auto. La sparizione di Züleyha finirà per preoccupare Saniye e Sevda che ne parleranno con Ali Rahmet Fekeli. Quest’ultimo organizzerà alcune squadre per ritrovarla e sarà proprio Sermin che la ritroverà priva di sensi nel bosco con un piede bloccato in una trappola per animali.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

La Altun verrà immediatamente trasportata in ospedale e quando si sveglierà non ricorderà l’accaduto a causa di una brutta amnesia. Demir rimarrà accanto alla moglie e si sentirà in colpa per tutto il male che la ha provocato. Improvvisamente la promessa fatta a Umit gli apparirà come un ricordo lontanissimo, e dentro di sé si farà sempre più strada il desiderio di restare al fianco della moglie.

Spoiler fino al 3 novembre: cos’altro accade?

La lettera in cui si parla dell’esistenza del figlio illegittimo di Adnan Yaman finirà per sconvolgere tutti. Sarà in particolare Züleyha a riflettere sulle conseguenze pesanti che tali affermazioni potrebbero portare nella vita di suo marito Demir e dei suoi figli. Per questo motivo la Altun non esiterà a indagare per scoprire chi l’abbia scritta e i motivi del gesto.

Per scoprire qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.