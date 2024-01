Le anticipazioni italiane di Terra Amara dal 13 al 19 gennaio 2024 ci rivelano che la morte di Fekeli scatenerà molti dubbi in Züleyha. La protagonista non crederà alla versione dell’infarto e confiderà le sue perplessità a Luftiye. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 13 al 19 gennaio 2024

Fekeli è morto e tutta Cukurova piange l’uomo. Sia Lutfiye che Züleyha però, nutrono molti dubbi sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. La Altun confida a Lutfiye che Fekeli non è mai andato ad Ankara, come invece aveva detto di voler fare. Più tardi Lutfiye e Saniye trovano all’interno della giacca che apparteneva al defunto Fekeli, la ricevuta del ristorante in cui l’uomo avrebbe dovuto mangiare con Hakan e saranno sempre più sospettose. Betul scopre poco dopo che Lutfiye sospetta che Fekeli non sia morto per l’infarto.

Fikret arriva a villa Yaman e si prepara per la veglia funebre dello zio. L’uomo ha una conversazione con Züleyha dalla quale appare chiaro che Demir non si è mai rifugiato in Siria. Più tardi Fikret raggiunge la donna e Hakan, che stanno visitando l’aranceto, e aggredisce verbalmente l’uomo.

Züleyha scoppia in lacrime e gli chiede di non crearle ulteriori problemi, ignara di quanto si dovrà trovare ad affrontare di lì a poco.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 19 gennaio: Züleyha ricattata

Una sconosciuta arriva alla tenuta e chiede insistentemente di vedere Demir. La donna non crede che lo Yaman sia scomparso. Qualche giorno dopo Züleyha inizia a subire dei ricatti. Due donne – Selma e Aytan – si recano a casa sua e le raccontano che lo Yaman, prima di sposarsi con Filiz, la sua prima moglie, aveva avuto una relazione con la sorella del suo socio.

Hulya – questo il nome della ragazza – non prese affatto bene la notizia della rottura e decise di togliersi la vita, finendo per rimanere su una carrozzina.

Züleyha rimane turbata nell’apprendere il passato oscuro di Demir, e non sa come agire quando le due donne le chiedono un pagamento in cambio del silenzio sul drammatico accaduto. Le due le confidano che Demir ha pagato per anni, aggiungendo che adesso tocca a lei mantenere il segreto.

Terra Amara, anticipazioni straniere, Züleyha incontra Hulya

La svolta arriva quando Züleyha riesce a trovare la lettera che suo marito scrisse anni prima a Hulya. Volendo chiarire la faccenda, la Altun decide di recarsi direttamente dalla donna. Va all’albergo dove alloggiano Selma e Aytan e cerca di ottenere l’indirizzo di Hulya. Mentre si dirige a Smirne viene fermata da Hakan, che si offre di accompagnarla.

Una volta giunta là, la donna scopre che effettivamente Demir ha avuto una relazione con Hulya durante l’università, e le aveva promesso di sposarla.

Ercan licenziato nelle prossime puntate di Terra Amara

I problemi per Züleyha sembrano non finire mai, e dopo aver appreso il passato oscuro di suo marito Demir ed essere rimasta dubbiosa sulle circostanze che hanno portato alla morte di Fekeli, la donna si trova a dover gestire anche problemi con un dipendente dell’azienda Yaman.

Betul le confida infatti che Ercan ha rubato un’ingente somma di denaro e lei non può fare altro che licenziarlo.

Terra Amara, cos’altro accade?

Hakan e Abdulkadir proseguono con i loro piani per danneggiare l’azienda Yaman e – approfittando dell’assenza di Züleyha – provano a mettere le mani su un fascicolo misterioso.

I loro movimenti vengono però visti da Sabiha, che non può fare a meno di insospettirsi per lo strano comportamento dei due.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news.