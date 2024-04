Le anticipazioni italiane di Terra Amara sui tre nuovi episodi inediti in onda domenica 21 aprile a partire dalle 14:30 circa su Canale 5 ci rivelano che assisteremo all’arrivo dei neo sposi a villa Yaman. Hakan e Züleyha – terminati i festeggiamenti per le nozze – arrivano alla tenuta felici di iniziare insieme questo nuovo capitolo della loro vita. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni episodi del 21 aprile: Züleyha felice con Hakan

La soap turca di Canale 5 tornerà al consueto appuntamento festivo con i suoi fans, e ci regalerà le immagini di una coppia felice. Hakan e Züleyha si saranno appena sposati, e raggiungeranno raggianti la tenuta. Un nuovo capitolo della loro vita starà per iniziare, e non sembreranno disposti a permettere a nessuno di rovinarlo.

La bella Altun non sarà più disposta a tollerare macchinazioni e sotterfugi nei suoi confronti, e quando scoprirà – anche grazie all’aiuto di Gaffur, Rasit e Fadik – che sono state Betul e Sermin a rubare la spilla portafortuna di Leyla, non esiterà a cacciarle di casa. Le due donne si troveranno così senza più un tetto sulla testa.

Terra Amara, cosa accade nelle puntate di domenica 21 aprile?

Nei tre episodi che prenderanno il via domenica alle 14:30 e ci terranno compagnia fino alle 16:30 circa assisteremo al momento in cui Züleyha “inviterà” Sermin e sua figlia a lasciare l’appartamento nel quale vivono, e vedremo Vahap osservare la scena di nascosto.

L’uomo deciderà di ospitarle, all’insaputa del fratello. Abdulkadir e Colak avranno infatti preso la decisione di far fronte comune contro Betul, e la decisione di Vahap potrebbe generare nuove tensioni in famiglia.

Trame Terra Amara, spoiler al 21 aprile

Nel frattempo i piani di Luftiye per il nipote sembreranno iniziare a dare i suoi frutti. Fikret mostrerà di non essere affatto indifferente a Zeynep, e insisterà affinché lei rimanga nel suo appartamento. La giovane donna finirà per acconsentire. Una nuova love story in arrivo a Terra Amara?

Per sapere qualcosa di più dovremo attendere qualche giorno. Terra Amara – salvo variazioni nel palinsesto Mediaset – tornerà a tenerci compagnia venerdì 30 aprile nel serale di Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi cosa accadrà.