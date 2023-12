Il cambio programmazione Mediaset per il periodo natalizio vede la sospensione della soap turca Terra Amara nella prima serata domenicale. Le avventure di Züleyha e Demir proseguono invece regolarmente in daytime su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14.10 circa.

Terra Amara, dal 18 dicembre stop alla puntata serale

La programmazione della soap opera nella fascia serale terminerà domenica 17 dicembre con la messa in onda dell’ultimo appuntamento che andrà in onda dalle 21.30 alle 24.20 circa sulla rete ammiraglia Mediaset. Prosegue invece la messa in daytime dal lunedì al venerdì – dalle 14.10 alle 14.45 circa – e il sabato pomeriggio, con la maxi puntata Terra Amara di due ore.

Terra Amara sospesa la domenica, i motivi

La messa in onda della soap turca Terra Amara in prime time domenicale è sospeso il 24 e 31 dicembre. Per la vigilia di Natale e San Silvestro la rete ammiraglia Mediaset ha scelto di mandare in onda due concerti speciali.

Il primo – che sarà trasmesso la viglia di Natale – vedrà la cantante Elisa, mentre per la settimana successiva sarà Federica Panicucci a condurre la nuova edizione “Capodanno in musica” che inizierà la sera di San Silvestro e ci accompagnerà verso il 2024 con la partecipazione di diversi ospiti musicali.

Terra Amara ultima stagione, quando torna l’appuntamento domenicale?

Dopo lo stop di fine anno l’appuntamento con la soap turca tornerà anche in prime time domenicale a partire dal 7 gennaio. La nuova programmazione Mediaset prevede infatti la messa in onda delle nuove puntate di Terra Amara anche nella fascia serale di Canale 5.

I buoni ascolti registrati in queste settimane hanno convinto i vertici Mediaset a continuare a puntare sulla soap turca in prime time, e così dal 7 gennaio ci sarà spazio per un nuovo ciclo di appuntamenti domenicali con l’ultima stagione Terra Amara.

Le puntate trasmesse la domenica sera hanno tenuto incollati davanti al teleschermo una media di oltre 2,6 milioni di spettatori a settimana, con uno share che sfiora il 16% e un record che ha sfiorato il muro dei 2,9 milioni in occasione della puntata del 3 dicembre.

Alla luce del boom di ascolti registrato dalla soap sulle vicende di Demir e Züleyha in prime time, Mediaset ha così deciso di confermare gli appuntamenti speciali della durata di quasi tre ore anche per gennaio 2024.