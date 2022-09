Terra Amara da lunedì 19 settembre 2022 non va in onda. Amara delusione per gli appassionati della storyline tra Züleyha e Yilmaz, che si sintonizzeranno – a partire da lunedì 19 settembre 2022 – sulle reti Mediaset per seguire le appassionanti vicende dei loro beniamini preferiti. Ma perché la soap turca non è più presente nel palinsesto di Canale 5? A cosa è dovuta l’assenza e soprattutto, quando tornerà in TV Terra Amara?

Terra Amara sospesa, i motivi

Nella puntata andata in onda venerdì 16 settembre abbiamo visto Züleyha e Sermin nei guai, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano si era fermata. Yilmaz non ha esitato a dare loro una mano e ha riparato la vettura, ma Sermin non ha perso occasione per mettere in cattiva luce la Altun, raccontando a Hunkar una versione distorta dell’accaduto.

Per sapere come reagiranno Demir e sua madre però, dovremmo attendere un po’. Terra Amara è infatti stata momentaneamente sospesa per lasciare il posto al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, che riprenderà il consueto appuntamento in daytime nel palinsesto autunnale Mediaset. Tornano anche la striscia quotidiana di Amici 22 e il Grande Fratello Vip 7.

Quando torna in TV Terra Amara?

La domanda che oggi si fanno moltissimi fans è “quando tornerà Terra Amara?”. Ebbene, vogliamo darvi una notizia in anteprima: la sospensione sarà abbastanza breve!

Terra Amara tornerà a farci compagnia prendendo il posto di Una Vita, ormai giunta alle sue battute finali. La soap spagnola ha difatti chiuso i battenti, e le ultime puntate di sempre sono già state trasmesse in Spagna da tempo. Felipe, Genoveva e tutti gli altri protagonisti della soap iberica hanno salutato i telespettatori spagnoli lo scorso anno, e a breve lasceranno anche noi. L’ultima puntata di Una Vita è difatti prevista per i primi di novembre, e a prendere il posto delle vicende di Acacias 38 saranno Züleyha, Yilmaz e tutti i protagonisti di Terra Amara!

Una breve attesa che sarà ripagata dalle emozioni che le nuove puntate inedite promettono di regalarci. La soap turca si compone di 4 stagioni – per un totale di 423 episodi – e sono davvero molte le novità che ci attendono e che potremmo tornare a scoprire a breve. Siete curiosi? Continuate a seguirci!

In attesa di ritrovare i nostri beniamini in TV cercheremo di fornirvi qualche news che arriva dagli spoiler turchi e vi sveleremo qualche retroscena sui vostri personaggi preferiti della telenovela ambientata in Turchia.

