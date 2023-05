Terra Amara sospesa lunedì 1° maggio: i tantissimi fans della soap turca che ogni giorno nel daytime pomeridiano si collegano a Canale 5 troveranno ad attenderli una brutta sorpresa. Terra Amara oggi non andrà in onda. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà sui nostri teleschermi.

Terra Amara non va in onda 1° maggio, i motivi

Come era già accaduto per la giornata di Pasquetta e per il lungo ponte del 25 aprile, anche in occasione della Festa del Lavoro il palinsesto Mediaset è stato aggiornato. La decisione è stata presa per consentire ai tantissimi fans della soap di godersi la giornata di festa senza perdere neppure una delle tante vicende di Cukurova, che in questo periodo si sono fatte ancor più intriganti e coinvolgenti.

Tuttavia, come già accaduto nelle due precedenti occasioni, Mediaset ha pensato anche a chi resterà a casa, proponendo un film che promette di tenerci incollati davanti alla TV senza farci rimpiangere – almeno per un giorno – le vicende di Yilmaz e Züleyha.

Terra Amara, sospesa puntata del 1° maggio, cosa c’è al suo posto?

Dopo la consueta messa in onda di Beautiful – che sarà regolarmente sui nostri teleschermi alle 13.40 – sarà trasmesso il film drammatico “Black Beauty: una storia di coraggio“.

La pellicola del 2015 racconta la storia della quindicenne Audrey, amante degli animali, che nel tempo libero fa volontariato in un rifugio. Un giorno la ragazzina si ritrova al cospetto di uno stallone nero, maltrattato dall’ex proprietario, ferito e che rischia di essere soppresso. Inutile dire che Audrey si affezionerà tantissimo al cavallo e – dopo avergli dato il nome Black Beauty – farà di tutto per prenderlo con sé. Prenderà così inizio una bellissima storia di coraggio, della quale non vogliamo svelarvi i particolari per non rovinarvi la sorpresa. Possiamo però anticiparvi che questa storia vi conquisterà.

Il film ci terrà compagnia fino alle 16.10, occupando così anche il consueto spazio solitamente dedicato a Uomini e Donne. Salterà quindi anche il programma di Maria De Filippi, come già accaduto nelle precedenti festività, mentre resterà invariato l’appuntamento con Amici, il talent che vede al timone la stessa conduttrice italiana sempre più amata dal pubblico.

Terra Amara, stop il Primo maggio: quando tornerà?

Chi sceglie di trascorrere la giornata di festa con parenti e amici, così come chi rimane a casa, potrà stare tranquillo. Si tratterà infatti di uno “stop” veramente breve. Terra Amara – così come Uomini & Donne, il dating show di Maria De Filippi – torneranno regolarmente già domani, martedì 2 maggio.

Ad attenderci troveremo ancora i personaggi di Cukurova, e in particolare Berika che avrà un importante annuncio da fare: sta per lasciare la guida dell’associazione. In seguito a questa dichiarazione Fusun inizierà a pensare che la miglior “sostituta” possa essere Behice, una soluzione che di sicuro non farà piacere a Hunkar.

Dopo aver dichiarato guerra in amore alla sua “rivale” e aver cercato di accaparrarsi il cuore di Fekeli, la zia di Mujigan avrà anche la possibilità di spodestare Hunkar dal prestigioso trono sul quale siede a Cukurova? Behice gongola all’idea, e forse Hunkar dovrebbe iniziare a tremare.

Per sapere come si evolverà questa nuova appassionante vicenda, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.