Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto l’ingresso di un nuovo personaggio ci farà trattenere il fiato. Haşmet Çolak giungerà a Çukurova deciso a sistemare alcuni conti in sospeso con la famiglia Yaman. Il suo odio verso Demir e Hunkar finirà per avere un risvolto tragico nella vita di Saniye, Gaffur e della piccola Üzum. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: l’arrivo di Haşmet Çolak

Una nuova figura si staglia all’orizzonte della città. Si tratta di Haşmet Çolak, un ex cittadino di Çukurova che – dopo aver scontato una lunga condanna in prigione – fa ritorno in paese per rivoluzionare tutto. Per prima cosa Çolak vuole parlare con la famiglia Yaman e non tarderà a rivelarsi per loro un temibile nemico. Purtroppo sentiremo parlare di lui a lungo, perché l’ex carcerato si renderà colpevole di molti reati.

Spoiler Turchia Terra Amara, Saniye muore investita da un auto

Saniye e Gülten discuteranno pesantemente con Haşmet Çolak e i suoi uomini, quando questi inizieranno a lavorare in alcuni terreni che appartengono alla famiglia Yaman.

La moglie di Gaffur non sarà disposta a fargliela passare liscia, e deciderà di rivolgersi alla polizia per denunciare le irregolarità commesse da Çolak. Così – mentre il marito la crede intenta a lavorare in cucina – Saniye sale in macchina con Gülten per recarsi al commissariato.

Durante il tragitto però le due donne saranno costrette a fermarsi, a causa di una gomma forata, e mentre si apprestano a riparare il danno una macchina giunge a forte velocità e le colpisce in pieno.

Terra Amara puntate turche

Alla guida dell’auto ci sarà il figlio di Çolak, mentre Haşmet sarà seduto al suo fianco. Tra padre e figlio si accenderà una discussione, durante la quale Haşmet convincerà il figlio ad allontanarsi per evitare di rimanere coinvolti in un’accusa di omicidio.

I corpi di Saniye e Gülten resteranno così in mezzo alla strada. All’arrivo dei soccorsi scopriremo che la moglie di Çetin avrà riportato numerose ferite e verrà trasportata d’urgenza all’ospedale, mentre per Saniye non ci sarà più niente da fare.

La polizia si recherà a Villa Yaman per informare Çetin e Gaffur dell’accaduto. Per quest’ultimo sarà un doppio choc, visto che si troverà ad affrontare il pensiero per le condizioni di salute della sorella ricoverata in ospedale e il dolore per la morte della moglie.

Per sapere quali cambiamenti porterà nella vita di Gaffur – ormai solo con la piccola Üzum – questo tragico evento, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.