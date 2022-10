La soap turca Terra Amara si prepara a tornare in TV a novembre e le anticipazioni che giungono dagli spoiler turchi ci svelano puntate ricche di colpi di scena. Riflettori puntati su Fadik, che viene abbandonata nel giorno delle nozze. Cosa succede? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: l’arrivo di Rashid

Il ritorno in TV di Terra Amara porterà con sé volti ormai noti ai fans della soap turca e new entry, che andranno ad aggiungersi a Züleyha, Yilmaz, Demir e agli altri personaggi, portando una ventata di novità e… qualche scarica di adrenalina. Proprio una delle new entry del cast sarà protagonista di un episodio che ci terrà con il fiato sospeso. Si tratta di Rashid, che deciderà di abbandonare Fadik proprio nel giorno del matrimonio.

La domestica – finora rimasta abbastanza nell’ombra se non per qualche episodio in cui ha dato dimostrazione del suo carattere sospettoso e pettegolo – si trova sotto i riflettori puntati nelle prossime puntate Terra Amara proprio a seguito dell’annuncio del suo matrimonio con Rashid. Tra i due scoppia la passione e il finale con i fiori d’arancio sembra il coronamento ideale della loro storia d’amore.

Anticipazioni turche Terra Amara, Rashid abbandona Fadik

L’organizzazione delle nozze procede nel migliore dei modi e presto arriva il giorno tanto atteso. Fadik sull’altare è circondata dall’affetto dei suoi cari, che con lei osservano preoccupati le lancette dell’orologio che avanzano inesorabilmente. Cosa succede? Perché Rashid non arriva?

L’uomo non si presenta e pianta in asso Fadik sull’altare pochi minuti prima dell’inizio della cerimonia. Questo fa sprofondare la domestica in un dolore profondo, e neppure il conforto di Züleyha e Saniye riesce a ridarle il sorriso. Fadik inizia a chiedersi se l’uomo che ama l’ha lasciata di sua volontà, o se piuttosto quell’assenza inaspettata sia dovuta all’intervento di una terza persona.

Terra Amara puntate turche: un giorno da incubo per Fadik

Il giorno più bello si è trasformato in un incubo per Fadik, che non riesce a spiegarsi il motivo per cui l’uomo che diceva di amarla abbia deciso di abbandonarla sull’altare. Per conoscere i motivi della sua assenza, cari amici telespettatori, dovremo attendere qualche giorno.

Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati, in attesa di ritrovare i nostri beniamini che presto torneranno a farci compagnia su Canale 5.