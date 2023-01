Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che la zia di Mujigan – dopo un confronto duro con Fekeli che la mette con le spalle al muro – si toglie la vita gettandosi in un dirupo. Ma cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: la confessione di Behice

La verità sulla morte di Hunkar Yaman non tarda a venire a galla, e nelle prossime puntate di Terra Amara Behice confessa l’orrendo delitto. Züleyha è vicinissima a smascherarla, ma è la stessa donna a rivelare a tutti di essere stata lei a uccidere Hunkar.

Subito dopo fugge via a bordo della sua auto, inseguita da Fekeli e Züleyha. Quando la macchina si ferma Behice prosegue la sua corsa a piedi tra i sentieri della montagna, ma i due riescono a trovarla. Il terzetto si trova così ai piedi di un dirupo, e davanti alle domande di Fekeli che vuole scoprire i motivi di quel delitto la zia di Mujigan afferma che Hunkar Yaman era una donna spregevole e continua dicendo che se avesse sposato Fekeli lei non avrebbe ereditato niente.

Spoiler Turchia Terra Amara, la zia di Mujigan spara a Fekeli

Ali Fekeli rimane interdetto davanti all’ossessione per il denaro di Behice, che sembra disposta a tutto per i soldi. Per metterla alla prova le mette tra le mani una pistola, dicendole che sarebbe meglio per tutti che fosse lei stessa a togliersi la vita.

La zia di Mujigan non esita a puntare l’arma contro Ali e sparare. Fortunatamente però nella pistola non ci sono proiettili. Behice tenta di ucciderlo, ma Fekeli è stato più furbo di lei!

Nel frattempo arriva Mujigan, che cerca di convincere la zia a costituirsi dicendole che le resterà sempre al fianco. La comitiva viene raggiunta anche da Demir, che però ha intenzioni ben diverse e vuole vendicare la madre.

Terra Amara puntate turche: Demir punta una pistola contro Behice

Lo Yaman vuole vendicare la morte della madre, e per questo non ci pensa due volte a puntare una pistola contro Behice. Demir è pronto a ucciderla, ma lei – prima di morire per mano dello Yaman – preferisce togliersi la vita da sola.

Behice guarda tutti e fa un grande sorriso, dopodiché si getta nel dirupo. In questo modo la donna esce di scena, tra le lacrime e le urla della nipote che non potrà fare niente per salvarla.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 3° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.