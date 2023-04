Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che al centro dei riflettori ci sarà ancora la crisi di coppia tra Züleyha e Demir. Stavolta però non sarà la presunta infedeltà della donna al centro della discussione, ma piuttosto il tradimento dello Yaman. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Züleyha scopre che Demir l’ha tradita

Nelle prossime puntate Züleyha sarà molto delusa dall’atteggiamento di Demir. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti, la Altun scoprirà che il marito l’ha tradita con Ümit. A informare la moglie di Demir della relazione clandestina sarà Mujigan. Una volta scoperta la verità Züleyha metterà alle strette il marito, ma lui negherà tutto.

Dopo aver fatto di tutto pur di mantenere la famiglia compatta – soprattutto quando Demir è finito in prigione con l’accusa di aver tentato di uccidere Ümit – Züleyha scoprirà così che lui non si è comportato per niente bene nei suoi confronti e nulla avrà più senso quando scoprirà da Müjgan che il marito l’ha tradita con Ümit.

Spoiler Turchia Terra Amara, Züleyha pronta a lasciare Çukurova

Demir continuerà a negare l’evidenza e non mostrerà alcun segno di pentimento per ciò che ha fatto. Questo farà nascere in Züleyha il desiderio di lasciare Çukurova per sempre e allontanarsi da lui. La Altun inizierà così a progettare la sua fuga a Cipro con i figli. L’isola del Mediterraneo sarà solo la prima tappa della sua fuga, Züleyha penserà infatti di trasferirsi definitivamente in un altro Paese europeo.

Il piano di Züleyha sarà quello di vendere le quote della società Yaman a suo nome e procurarsi i documenti necessari per poter espatriare con Adnan e la piccola Leyla. Avrà quindi bisogno di qualcuno che possa aiutarla, e sarà Sadi a fare da intermediario e occuparsi delle pratiche per farle ottenere il passaporto per lei e per i figli.

Quando tutto sarà pronto per la fuga, Züleyha saluterà – come ogni mattina – il marito che si recherà al lavoro, ignaro che al suo ritorno non troverà più la moglie e i figli.

Terra Amara puntate turche, Sevda scoprirà i piani di Züleyha

L’unica a notare che qualcosa non va sarà Sevda. Davanti alle domande della donna la Altun ribadirà che tutto va per il meglio, ma non apparirà molto convincente, tanto che Sevda la seguirà in camera da letto. Qui scoprirà le valigie pronte e i documenti, e intuirà i piani della Altun.

Invano cercherà di farle cambiare idea, dicendole che è molto pericoloso “sfidare” Demir e invitandola invece a parlare con il marito per chiarire la situazione.

“Lascio Demir e me ne vado a Cipro” con queste parole Züleyha metterà al corrente Sevda della sua decisione, pregandola di mantenere il segreto. Sarà davvero così?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.