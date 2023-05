Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che tratterremo il fiato per le sorti di Züleyha. La Altun – in carcere con l’accusa di aver cercato di uccidere Demir – accuserà un malore e verrà trasportata in ospedale. Qui sarà raggiunta da Behice, intenzionata a ucciderla. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara, finale 2° stagione: Behice cerca di uccidere Zūleyha

Si avvicina il momento in cui assisteremo al finale seconda stagione Terra Amara. Nelle prossime puntate presto in onda sui teleschermi italiani vedremo la bella Altun pronta a vendicarsi sul marito per tutti gli abusi subiti. Züleyha arriverà a villa Yaman armata di pistola, e non esiterà a puntare l’arma contro Demir.

Il figlio di Hunkar rimarrà ferito e sarà trasportato in ospedale, mentre per Züleyha si apriranno le porte del carcere. Accusata di tentato omicidio la giovane finirà dietro le sbarre. Dopo un mese di prigionia Züleyha accuserà un malore. Il malessere inizialmente porterà gli inquirenti a sospettare che Demir abbia tentato di avvelenare la moglie, ma ben presto si scoprirà che in realtà la sola responsabile è stata una vecchia pentola di rame. Tuttavia la giovane donna sarà portata in ospedale ed è proprio qui che rischierà di morire.

Spoiler Turchia Terra Amara, un’infermiera “pericolosa”

Mujigan, parlando con sua zia Behice, si lascerà sfuggire che si sente in colpa perché desidera la morte di Züleyha e l’incarcerazione di Demir, perché in questo modo Yilmaz potrebbe stare solo con lei e il figlio Kerem Ali. La dottoressa saprà bene che questo suo sogno è irrealizzabile, tuttavia nella mente di Behice inizierà a farsi strada un sistema per rendere possibile anche l’impossibile.

La zia di Mujigan si recherà all’ospedale di Cukurova e – dopo essere travestita da infermiera e distratto le guardie carcerarie con un petardo – riuscirà a introdursi nella camera dove si troverà Züleyha. La finta infermiera si avvicinerà alla protagonista con una siringa in mano, pronta a farle un’iniezione letale.

Terra Amara puntate turche, Züleyha fermerà Behice

La signora Hekimoglu sarà bloccata dalla madre di Adnan, che riuscirà così a impedire che la perfida donna le inietti un pericoloso medicinale. La zia di Mujigan riuscirà a lasciare l’ospedale senza essere vista.

Successivamente Züleyha accuserà Behice di tentato omicidio, ma la sua dichiarazione verrà messa in dubbio a causa della testimonianza delle guardie carcerarie. Queste ultime non esiteranno ad affermare di non aver mai abbandonato la detenuta, mentendo per non perdere il posto. Gli inquirenti non crederanno a Züleyha e concorderanno con i medici che la donna possa solo aver avuto un brutto incubo.

Behice metterà fine ai suoi tentativi per uccidere Züleyha e far ricadere la colpa su Demir oppure ci proverà ancora? Lo scopriremo nella terza stagione Terra Amara. Non ci resta che invitarvi a seguirci per rimanere aggiornati con le nostre anticipazioni turche Terra Amara.