Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che un grave lutto colpirà Fekeli. Dopo aver accompagnato Mujigan all’aeroporto scoprirà infatti che la dottoressa ha perso la vita in un incidente aereo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Terra Amara anticipazioni prossime puntate: Mujigan muore in un incidente aereo

Dopo aver dato vita a tantissime vicende che l’hanno vista vestire in un primo momento i panni di dottoressa premurosa verso i più piccoli abitanti di Cukurova, poi – quando proprio questa sua disponibilità ad aiutare i bambini ha finito per conquistare il cuore di Yilmaz – trasformarsi in “rivale” di Züleyha. Le due donne hanno condiviso molti momenti speciali, ricordiamo che si sono trovate nella stessa sala parto e che hanno dato alla luce i loro figli insieme.

Purtroppo però il destino della dottoressa Mujigan prevede un finale nefasto. Dopo essere stata accompagnata all’aeroporto da Ali Rahmet si imbarcherà nel volo diretto a Istanbul. Poco dopo Fekeli – tornato a casa – sentirà un comunicato radiofonico con il quale scoprirà che il volo partito da Adana è precipitato.

Mujigan è morta!

Fekeli farà fatica a crederlo, ma la notizia sarà stata ascoltata anche da Fikret, che lo aveva raggiunto per comunicargli la sua intenzione di chiedere la mano di Hekimoğlu. Il patrigno di Yilmaz e Fikret si lasceranno così andare a un pianto disperato per la perdita della ragazza.

Spoiler Turchia Terra Amara, Fekeli resterà solo con Kerem Ali

Dopo aver pianto la morte di Yilmaz Fekeli si troverà ad affrontare anche la morte della madre di Kerem Ali. Un destino increscioso si abbatterà così sulla sua famiglia, e l’uomo si ritroverà da solo con Kerem Ali, che avrà così perso entrambi i genitori.

Mujigan morirà mentre è diretta nella sua città natale, dopo aver affidato il bambino alle cure del nonno, senza avere il tempo di gioire per la proposta di matrimonio di Fikret.

Terra Amara trame turche, Fikret distrutto dal dolore

Il figlio illegittimo di Adnan Yaman si era recato da Fekeli portando con sé un anello. Avrebbe voluto fare una proposta di matrimonio a Mujigan prima che lei prendesse l’aereo che l’avrebbe riportata nella città in cui era cresciuta. Purtroppo però al suo arrivo scoprirà che la dottoressa è già in viaggio.

Fikret spiegherà così a Fekeli la sua intenzione di sposare la vedova di Yilmaz, ma le sue parole saranno “coperte” dall’annuncio radiofonico che annuncerà la terribile notizia.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.