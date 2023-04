Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che l’iniziativa di Mujigan di filmare l’incontro tra il marito e Züleyha e inviare il video a Demir ha inevitabili conseguenze. Non sono però quelle che la dottoressa avrebbe voluto. Ma cosa accade? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: il video che “incrimina” Yilmaz e Züleyha

L’incontro “segreto” tra Yilmaz e Züleyha non è passato inosservato. A seguire il marito e filmare tutto ci ha pensato Mujigan, che ha poi fatto recapitare il video a Demir. Delusa per il presunto tradimento del marito la dottoressa ha così voluto vendicarsi sulla rivale, mettendola in una situazione molto pericolosa.

Abbiamo già anticipato che la reazione di Demir contro la moglie è violenta, e il ricco imprenditore – accecato dalla gelosia – preleva Züleyha dalla villa per condurla in un luogo appartato. Dopo averle sparato la lascia a terra ferita. Demir si rifiuta di credere alle parole di Züleyha, che cerca in ogni modo di fargli capire che non l’ha tradito.

In effetti l’incontro con l’ex meccanico era servito unicamente per parlare dell’omicidio di Ercument e il video – sebbene a una prima occhiata potesse apparire piuttosto compromettente – non costituiva prova del tradimento.

Spoiler Turchia Terra Amara, Hunkar preoccupata chiama Fekeli

La reazione furiosa di Demir preoccupa la madre, che non può fare altro che chiamare Fekeli per metterlo al corrente di quanto accaduto. Ali rimprovera il figlioccio per aver incontrato la Altun di nascosto.

Se quell’incontro è stato decisamente azzardato, è stato però il video realizzato da Mujigan a scatenare l’ira di Demir. Yilmaz non può così fare a meno di riversare la sua frustrazione sulla moglie, “colpevole” di aver causato quella situazione. Tanto più che Yilmaz e Züleyha non avevano fatto nulla di male!

Terra Amara puntate turche, Mujigan vuole scappare con il figlio

La dottoressa – che dopo il parto ha iniziato a soffrire di depressione – reagisce a quelle accuse in modo estremo. Sebbene ancora dolorante decide infatti di fare le valigie e partire con il piccolo Kerem Ali.

Sarà la fine del matrimonio tra Yilmaz e Mujigan oppure i due riusciranno a riconciliarsi?

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.