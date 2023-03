Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che assisteremo a un nuovo colpo di scena. Stavolta i riflettori saranno puntati su Demir e Züleyha. Lo Yaman perde il controllo e spara alla moglie, abbandonandola poi ferita nel bosco. Ma cosa accade? Scopriamolo con le anticipazioni delle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Züleyha e Yilmaz si incontrano in segreto

Züleyha e Yilmaz si incontrano in segreto, ma all’appuntamento non sono soli. Mujigan – che ha scoperto che il marito si incontra con la sua ex – si reca nel luogo prefissato e riesce a filmare l’incontro. La dottoressa vuole utilizzare quelle immagini per mettere nei guai la sua rivale in amore, ed è per questo che non ci pensa due volte a recapitare il filmato a Demir. Il ricco imprenditore può così vedere la moglie che incontra Yilmaz e, accecato dalla gelosia, perde la testa.

Spoiler Turchia Terra Amara, la vendetta di Demir

Con ancora quelle immagini davanti agli occhi, Demir preleva Züleyha con la forza dalla villa e la costringe a seguirlo in un luogo appartato, dove vuole consumare la sua vendetta.

La furia cieca del figlio preoccupa Hunkar, che conosce bene il lato violento del giovane e teme che possa accadere qualcosa di drammatico. La preoccupazioni di Hunkar si rivela fondata, poiché Demir – dopo aver condotto la moglie in un bosco – le spara lasciandola a terra ferita.

Terra Amara puntate turche, Züleyha ha tradito Demir con Yilmaz?

La gelosia che ha assalito Demir gli impedisce di ascoltare la spiegazione di Züleyha. Dopo aver messo alle strette la moglie e averle chiesto cosa sia davvero accaduto tra lei e Yilmaz, Demir si rifiuta di credere alle parole di Züleyha, che cerca in ogni modo di fargli capire che non l’ha tradito.

Il gesto spietato di Demir lascia la Altun a terra, ferita e da sola. Dopo averle puntato addosso la pistola e aver sparato un colpo lo Yaman se ne va. Cosa accadrà a questo punto?

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.