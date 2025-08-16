Ascolti tv di venerdì 15 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il piccolo diavolo” contro “Sotto il sole di Riccione“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 15 agosto 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “Il piccolo diavolo” contro “Sotto il sole di Riccione”. Chi ha vinto?

Rai1: Il piccolo diavolo, la celebre commedia del 1988 diretta e interpretata da Roberto Benigni ha intrattenuto 1.016.000 spettatori pari al 9.9% di share.



Rai 2: Con chi viaggi, il film italiano del 2022 diretto dal duo YouNuts! ha incuriosito 563.000 spettatori (5.2%).

Rai 3: C’era una volta in America, il film diretto da Sergio Leone con Robert De Niro, James Woods e Elizabeth McGovern ha appassionato 505.000 spettatori con il 6.4%.

Rete 4: L’incontro Trump – Putin, il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage in Alaska ha registrato 674.000 spettatori con il 8.3% di share.

Canale 5: Sotto il sole di Riccione, i film italiano del 2020 diretto dagli YouNuts! e distribuito da Netflix ha fatto compagnia a 1.305.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Italia 1: Genoa-Vicenza, la partita valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 ha incollato alla tv 490.000 spettatori (share 4.4%).

La7: Il sorpasso, i film italiano del 1962 diretto da Dino Risi con Jean-Louis Trintignant e Vittorio Gassman ha coinvolto 345.000 spettatori e il 3.3%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il viaggio alla ricerca del talento ha raccolto 320.000 spettatori con il 3.4% di share.

Nove: Comedy Match: il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Katia Follesa ha divertito 231.000 spettatori con uno share del 2.8%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 agosto 2025

RAI 1

Don Matteo : 813.000 spettatori con l’ 11.3 % nel primo episodio e 737.000 spettatori con l’ 11 % nel secondo episodio;

: spettatori con l’ % nel primo episodio e spettatori con l’ % nel secondo episodio; Estate in Diretta: 1.109.000 con il 14.1%.

CANALE 5